Con la Smart TV da 55" in SUPER OFFERTA porti il CINEMA a casa tua!

Se stai cercando un modo per trasformare il tuo salotto in una vera sala cinematografica, non perdere l’opportunità di acquistare la Smart TV da 55″ TCL QLED in offerta su Amazon a soli 538,99€, con uno sconto del 10%.

Questa TV ti offre un’esperienza visiva eccezionale, con colori vividi, dettagli nitidi e una dimensione dello schermo che ti lascerà senza fiato. La spedizione è gratuita e potrai effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Smart TV da 55″ TCL QLED: esperienza visiva al top direttamente a casa tua

La Smart TV da 55″ TCL QLED ti permetterà di goderti tutti i tuoi contenuti preferiti con un livello di realismo mai visto prima. Che tu sia appassionato di film, serie TV, videogiochi o sport, questa TV sarà in grado di soddisfare le tue esigenze e superare le tue aspettative.

Ecco le specifiche tecniche più importanti della Smart TV da 55″ TCL QLED:

Schermo QLED da 55″ : Grazie alla tecnologia QLED, potrai goderti immagini con colori vivaci e brillanti. L’ampio schermo da 55″ ti offrirà una visione immersiva e coinvolgente, permettendoti di cogliere ogni dettaglio dei tuoi contenuti preferiti.

Risoluzione 4K Ultra HD : La risoluzione 4K Ultra HD garantisce una qualità dell’immagine eccezionale, con dettagli nitidi e una profondità di colori straordinaria. Ogni scena prende vita sullo schermo, offrendoti un’esperienza visiva mozzafiato.

HDR Pro : Grazie alla tecnologia HDR Pro, potrai goderti un contrasto elevato e una gamma dinamica più ampia. Questo si traduce in neri più profondi, bianchi più luminosi e una maggiore vivacità dei colori. Ogni immagine sarà resa in modo ottimale per offrire un’esperienza visiva coinvolgente.

Sistema audio Dolby Atmos : L’audio è un elemento fondamentale nell’esperienza televisiva. La Smart TV da 55″ TCL QLED è dotata di un sistema audio Dolby Atmos che offre un suono avvolgente e coinvolgente. Sarai completamente coinvolto da un audio di alta qualità, che valorizzerà al massimo i tuoi contenuti preferiti.

Sistema operativo Android TV : grazie al sistema operativo Android TV, avrai accesso a un’ampia gamma di app e contenuti. potrai goderti i tuoi servizi di streaming preferiti, navigare sul web e controllare la tua TV con facilità grazie al controllo vocale integrato.

Trasforma la tua esperienza di visione casalinga con questo gioiellino! Ad oggi la Smart TV da 55″ TCL QLED è disponibile su Amazon a soli 538,99€ con uno sconto del 10% su Amazon. Corri a fare il tuo ordine!

