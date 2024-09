Con la promo "Ritorno a scuola" il laptop Samsung viene messo in mega sconto del 41%

Il nuovo Samsung Galaxy Book 4 offre prestazioni eccezionali grazie al potente processore Intel Core i5 e alla scheda grafica NVIDIA GeForce MX570A, ideale per sessioni di gioco fluide e multitasking senza interruzioni. Con la possibilità di espandere la memoria fino a 2TB grazie alla scheda SSD, hai tutto lo spazio che ti serve per i tuoi contenuti.

Leggero e pratico, il Galaxy Book 4 pesa meno di 1,6 kg ed è caratterizzato da un design sottile e un corpo interamente in metallo, che lo rende perfetto per chi è sempre in movimento. Il suo display da 15,6 pollici offre immagini nitide in alta definizione, rendendo ogni dettaglio vivido e realistico.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la gamma completa di porte integrate, tra cui HDMI v1.4, due porte USB-A, due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN veloci, eliminando la necessità di adattatori esterni.

La batteria del Galaxy Book 4 garantisce una lunga durata, perfetta per lavorare in viaggio. Inoltre, il caricatore leggero è compatibile con altri dispositivi Samsung Galaxy, offrendo praticità anche in termini di ricarica. Infine, puoi sfruttare il tuo smartphone come fotocamera connessa, passando facilmente dalla webcam del laptop alla fotocamera del telefono per immagini di qualità superiore.

Su Amazon, oggi, con la promo “Ritorno a scuola” il laptop Samsung Galaxy Book 4 viene scontato del 41% e viene venduto a 649€.