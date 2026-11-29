WhatsApp punta a semplificare i viaggi all’estero con una funzione che permetterebbe di acquistare e attivare una eSIM dati direttamente dall’app di messaggistica.

La novità, annunciata il 26 novembre 2026, punta a mantenere attive chat e chiamate senza dipendere dai Wi-Fi pubblici o acquistare una SIM locale. La procedura integrata dovrebbe consentire di scegliere un piano dati e continuare a utilizzare il proprio numero. Restano però da chiarire prezzi, disponibilità in Italia e tempi di lancio, elementi decisivi per chi parte nei prossimi mesi.

eSIM dentro WhatsApp: come si compra e come si attiva

La nuova funzione permetterà di acquistare e installare una eSIM dati per viaggi all’estero senza uscire da WhatsApp. Tutto passerà da una sezione dedicata nelle impostazioni dell’app. Secondo quanto spiegato dalla piattaforma, l’idea è rendere più semplice la connessione quando ci si trova fuori dal proprio Paese: “in pochi passaggi e senza uscire dall’app”, si legge nella nota ufficiale.

In pratica, l’utente potrà scegliere un piano dati compatibile, attivarlo sul telefono e continuare a usare WhatsApp con il proprio numero. Per ora non sono state diffuse immagini ufficiali, quindi restano da chiarire l’aspetto dell’interfaccia e i passaggi concreti. Il principio, però, è già definito: portare dentro l’app una procedura che oggi spesso passa da siti esterni, QR code, email di conferma e impostazioni dello smartphone.

Meno roaming, meno Wi-Fi pubblici: cosa cambia per chi viaggia

Per chi si sposta spesso, la eSIM di viaggio su WhatsApp può risolvere tre problemi molto comuni: i costi del roaming internazionale, la dipendenza dai Wi-Fi pubblici e la necessità di acquistare una SIM locale appena arrivati. In aeroporto, in hotel o durante uno scalo, molti si collegano a reti aperte solo per inviare un messaggio, condividere la posizione o chiamare casa.

Una soluzione integrata nell’app punta proprio a evitare questo passaggio, offrendo traffico dati quando la linea principale non conviene o non funziona. Restano però domande importanti: prezzi, soglie dati e durata dei pacchetti non sono ancora stati indicati. Il vantaggio più immediato riguarda la continuità: l’account resta lo stesso, le chat rimangono disponibili e non bisogna comunicare un nuovo numero ai contatti.

Partner, Paesi e Italia: cosa si sa sulla disponibilità

WhatsApp ha fatto sapere di essere al lavoro con diversi operatori e fornitori di eSIM, tra cui Jio, Smart Axiata, Smart Communications e Verizon. Non c’è però ancora un elenco completo dei Paesi coinvolti nel primo lancio. La funzione arriverà “a breve” in alcuni mercati selezionati, una formula che al momento non chiarisce se anche l’Italia sarà compresa nella fase iniziale.

È questo il punto più importante per gli utenti italiani: senza una conferma ufficiale, tutto dipende dagli accordi tecnici e commerciali che WhatsApp riuscirà a chiudere con i partner locali o internazionali. L’app potrà essere aggiornata come sempre tramite Google Play Store su Android, mentre chi segue le novità in anteprima potrà controllare il programma WhatsApp Beta, se aperto a nuovi iscritti. Per ora la novità è ufficiale, ma non ancora disponibile per tutti. Chi deve partire a breve farebbe bene a verificare prima le condizioni del proprio operatore.