Con il trucco dell'equalizzatore potrai avere un audio perfetto su qualsiasi dispositivo, anche economico

Si trova nelle impostazioni dell’app e può aiutare a sistemare alcuni difetti del suono senza correre subito a comprare un nuovo paio di cuffie. Il punto è semplice: non tutti gli auricolari a basso costo suonano male allo stesso modo. C’è chi restituisce un audio metallico, chi esagera con i bassi, chi punta su una curva sonora aggressiva che, dopo un po’, stanca.

L’equalizzatore di YouTube Music non è in bella vista nella schermata principale. Per questo molti utenti, anche quelli che usano l’app tutti i giorni, possono non averlo mai notato. Per arrivarci bisogna aprire YouTube Music, toccare l’icona del profilo in alto a destra e seguire il percorso Impostazioni > Riproduzione > Equalizzatore. A quel punto si apre il pannello per regolare il suono dei brani ascoltati tramite l’app.

C’è però una precisazione importante: la funzione riguarda YouTube Music, non l’audio dei video riprodotti su YouTube. L’EQ interviene sulla musica gestita dall’app, quindi sui brani in streaming e, sui dispositivi compatibili, anche su quelli presenti nella libreria locale. Su alcuni smartphone Android, come i modelli Samsung o Google Pixel, il comportamento può cambiare leggermente in base al sistema e alle impostazioni audio scelte dal produttore.

Preset e regolazione a nove bande: come funzionano davvero

Nel menu dell’equalizzatore ci sono diversi preset audio, cioè profili già pronti per cambiare rapidamente la resa sonora. Alcuni spingono di più sui bassi, altri mettono in risalto le voci, altri ancora rendono più brillanti gli alti. Sono scorciatoie utili per chi non vuole mettersi a toccare ogni frequenza. “Prima provo sempre i preset, poi eventualmente correggo a mano”, è il consiglio che molti recensori audio ripetono quando provano cuffie di fascia bassa.

Auricolari wireless economici e smartphone con equalizzatore: un esempio di come regolare il suono nelle app musicali.

La parte più interessante, però, resta la modalità Personalizzata, con una regolazione a nove bande. Le frequenze basse sono a sinistra, quelle alte a destra. In mezzo ci sono i medi, dove si concentrano molte voci, chitarre e dettagli dei brani. Spostare un cursore di uno o due punti può sembrare poco, ma su certi auricolari economici cambia parecchio. Meglio andare per gradi: un brano che si conosce bene, volume fermo, piccole modifiche e ascolto attento.

Suono metallico, troppi bassi e curva a V: i difetti da sistemare

Uno dei problemi più comuni degli auricolari economici è il suono metallico: bassi deboli, alti troppo presenti, voci sottili e strumenti senza corpo. In questi casi conviene abbassare un po’ le frequenze alte e solo dopo, con prudenza, aumentare quelle basse. Non serve stravolgere tutto. Due correzioni leggere, un ascolto, poi eventualmente un altro piccolo ritocco: spesso è il modo migliore per rendere il suono meno duro.

Il secondo caso è quello dei bassi eccessivi, usati da alcuni produttori per dare l’impressione di un audio più potente. Il risultato, però, può diventare impastato: cassa e basso coprono le voci, i medi finiscono indietro e il brano perde equilibrio. Qui non bisogna alzare gli alti a caso. Meglio ridurre i bassi e, se serve, togliere appena qualcosa anche alle frequenze medio-basse. Su molte cuffiette basta davvero poco per avere un ascolto più pulito, senza svuotare il suono.

Poi c’è la curva a V, molto diffusa nel mercato consumer: bassi e alti in evidenza, medi più arretrati. All’inizio dà energia alla musica, ma alla lunga può rendere meno naturali le voci e strumenti come pianoforte, archi o chitarre acustiche. Per ottenere un suono più neutro, l’equalizzatore di YouTube Music va usato al contrario: abbassare un po’ bassi e alti, poi valutare se riportare avanti i medi. Sempre senza esagerare, perché un intervento troppo pesante rischia di peggiorare tutto.

Quando l’EQ basta e quando è meglio cambiare auricolari

L’EQ di YouTube Music può migliorare davvero molti auricolari economici, soprattutto quando il problema è il bilanciamento delle frequenze. Se una cuffia ha troppi bassi, alti pungenti o medi troppo nascosti, l’equalizzatore offre un margine reale di correzione. Non fa miracoli, però. Non trasforma driver scadenti in componenti di fascia alta e non può risolvere difetti fisici come distorsioni, fruscii, connessione instabile o scarsa tenuta nell’orecchio.

Il limite è tutto qui: l’equalizzatore lavora sul profilo sonoro, non sulla qualità delle cuffie. Gli auricolari più costosi spesso hanno materiali migliori, batterie più affidabili, microfoni superiori, cancellazione del rumore più efficace e una durata maggiore. Se il problema è solo un suono un po’ sbilanciato, vale la pena provare l’EQ prima di spendere soldi. Se invece l’ascolto resta faticoso, la batteria cala in fretta o la connessione continua a saltare, cambiare auricolari resta la scelta più sensata.