Con il trucco del phon sul riscaldamento riscaldi tutta casa spendendo la metà

Quei residui non sono innocui: frenano la diffusione del calore e possono costringere la caldaia a lavorare di più. Un rimedio semplice, senza smontare nulla, è usare un phon nel modo giusto: aria fredda, potenza moderata e qualche protezione per non spargere sporco in tutta la stanza. Non fa miracoli, certo. Ma una pulizia leggera e fatta con regolarità può aiutare il radiatore a scaldare meglio, soprattutto quando le parti interne sono intasate dal pulviscolo.

La polvere nei termosifoni non è solo una questione di pulizia. Si infila tra gli elementi, nelle griglie superiori e lungo le pareti interne del radiatore, proprio dove l’aria calda dovrebbe passare senza ostacoli. Dopo mesi di finestre aperte, tessuti in giro, peli di animali e pulizie magari meno frequenti, quello strato può compattarsi. Diventa una piccola barriera, quasi una coperta sottile messa nel punto sbagliato: lì dove il calore dovrebbe uscire.

Il risultato si vede in casa. Il termosifone impiega più tempo a scaldarsi, alcune parti restano tiepide e la stanza raggiunge più lentamente la temperatura impostata. Prima di pensare a guasti o chiamare un tecnico, conviene quindi guardare dentro gli elementi e controllare se sono pieni di sporco. Una superficie libera aiuta lo scambio di calore. Magari non cambia tutto, ma può fare la differenza.

Quando spegnere l’impianto e preparare bene la stanza

Prima di passare l’asciugacapelli sul termosifone, l’impianto va spento. E il radiatore deve essere freddo, del tutto. Serve a evitare scottature, ma anche a non spingere in giro polvere scaldata, che nei primi minuti può lasciare cattivi odori. Meglio fare le cose con calma. Sotto il termosifone conviene sistemare un vecchio asciugamano, un telo leggero o qualche foglio di giornale, lungo tutta la larghezza.

Pulizia del termosifone con il phon per rimuovere polvere e lanugine prima dell’accensione e migliorare l’efficienza.

Poi si chiude la porta della stanza e si spostano tende, sedie o oggetti vicini. La polvere cadrà in gran parte verso il basso, ma una parte può comunque disperdersi. Chi soffre di allergie alla polvere domestica farebbe bene a usare una mascherina e ad arieggiare dopo la pulizia, senza trasformare il soggiorno in una nuvola.

Phon, aria fredda e cinque passaggi: come pulire il termosifone

Il phon va regolato su aria fredda e a potenza media. Non serve metterlo al massimo: il getto deve spostare polvere e lanugine, non rovinare vernici, valvole o parti delicate. Il beccuccio va tenuto a una certa distanza e orientato dall’alto verso il basso, così lo sporco scende sul telo già sistemato a terra. Niente aria calda: non aiuta e può creare più problemi che vantaggi. La procedura è semplice.

Prima si protegge il pavimento. Poi si dirige l’aria nelle fessure superiori e laterali, andando piano da un’estremità all’altra del radiatore. A quel punto si aspetta qualche minuto, lasciando depositare il pulviscolo senza scuotere il telo. Infine lo si raccoglie con attenzione, si passa l’aspirapolvere attorno ai piedini e, se serve, si pulisce l’esterno con un panno morbido appena umido e un detergente neutro.

Nei vecchi modelli in ghisa, con elementi più profondi, può essere utile ripetere il getto cambiando inclinazione. Nei radiatori moderni, spesso bastano pochi minuti. Se però dal termosifone arrivano rumori strani, ci sono perdite o restano zone fredde, la pulizia non basta: in quel caso può servire il controllo di un tecnico, perché il problema potrebbe essere legato all’aria nell’impianto, alla pressione o alla circolazione dell’acqua.

Ogni quanto pulirli per ridurre sprechi e usura

La pulizia dei termosifoni andrebbe fatta prima dell’accensione stagionale, quindi tra ottobre e novembre nelle zone in cui il riscaldamento parte prima. Durante l’inverno, poi, basta un controllo al mese. Non significa smontare o lavare tutto ogni volta: spesso è sufficiente guardare le fessure, passare un panno sull’esterno e usare di nuovo il phon se si nota un accumulo evidente di polvere.

Tenere i radiatori puliti aiuta il calore a diffondersi in modo più regolare e permette all’impianto di lavorare meglio. Il risparmio in bolletta dipende da molti fattori: isolamento della casa, temperatura scelta, tipo di caldaia, ore di accensione. Non esiste una cifra valida per tutti. Però una cosa è certa: un termosifone ostruito rende peggio di uno libero. Prima di alzare il termostato, quindi, conviene dare un’occhiata. Se è pieno di lanugine, il phon può bastare per rimetterlo in ordine in meno di dieci minuti. Un gesto piccolo, economico, che può aiutare la casa a scaldarsi meglio.