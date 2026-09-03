Con il trucco 80/20 la batteria dello smartphone durerà all'infinito

La batteria dello smartphone perde inevitabilmente capacità con il tempo, ma alcune abitudini quotidiane possono fare una differenza concreta.

Tra i consigli più citati ce n’è uno molto semplice, basato su due percentuali facili da ricordare. Non è una formula miracolosa, ma può aiutare a ridurre lo stress della batteria e a conservarne meglio le prestazioni nel lungo periodo.

Perché la regola 80-20 riduce lo stress delle batterie agli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio invecchiano comunque. Succede anche se si sta attenti: ogni uso, ogni ricarica e anche il semplice passare del tempo cambiano un po’ la chimica interna della cella. Risultato: la capacità cala, poco alla volta. Ma alcune abitudini pesano più di altre.

Tenere spesso il telefono vicino al 100% di carica significa lasciarlo a una tensione più alta. Allo stesso modo, portarlo di continuo molto in basso può aumentare l’usura. Da qui nasce la regola 80-20: mettere in carica quando si scende verso il 20% e staccare intorno all’80%, se la giornata lo permette.

Battery University, punto di riferimento tecnico sulle celle ricaricabili, spiega da anni che scariche meno profonde possono aumentare il numero di cicli sopportati dalla batteria. Tradotto: i piccoli rabbocchi non sono un problema. Anzi, spesso sono meglio del classico “da zero a cento”.

Ricarica al 100%, scariche profonde e falsi miti: cosa evitare senza ansia

Arrivare al 100% ogni tanto non distrugge lo smartphone. E scendere una volta sotto il 20% non manda in crisi la batteria. I telefoni moderni hanno sistemi di protezione: quando sullo schermo compare lo 0%, la cella non viene davvero lasciata a una tensione pericolosa. Il dispositivo conserva una piccola riserva e si spegne prima.

Il punto, semmai, è non farne un’abitudine. Lasciare spesso il telefono completamente scarico per giorni, oppure tenerlo per molte ore al massimo della carica, può accelerare il degrado. Google indica che le batterie dei Pixel 3 fino a Pixel 8 Pro e Pixel Fold sono pensate per mantenere circa l’80% della capacità dopo circa 800 cicli. Per Pixel 8a e modelli successivi, il riferimento sale a circa 1.000 cicli.

Attenzione anche a cosa si intende per ciclo: non è per forza una singola ricarica. Consumare il 50% oggi e un altro 50% domani equivale, più o meno, a un ciclo completo.

Calore, ricarica rapida e funzioni automatiche: le abitudini che incidono di più

Più che inseguire le percentuali al millimetro, conviene fare attenzione al calore. È lui uno dei nemici peggiori della longevità della batteria. La situazione più pesante è telefono molto carico e temperatura alta: lasciarlo al sole in auto, magari d’estate, stressa la cella più di una ricarica occasionale al 100%. Anche giochi pesanti, navigatore GPS o video registrati mentre il telefono è in carica possono far salire parecchio la temperatura.

Google consiglia per i Pixel un ambiente fresco, intorno ai 25 °C. Se la cover trattiene calore, toglierla durante la ricarica può aiutare, senza farne però una fissazione. Quanto alla ricarica rapida, gli smartphone regolano potenza, tensione e temperatura, riducendo l’erogazione quando serve.

Chi non ha fretta può usare un caricatore più lento. Chi preferisce la comodità può affidarsi alle funzioni automatiche: sui Pixel, da Impostazioni > Batteria > Integrità della batteria > Ottimizzazione ricarica, si può scegliere “Limita all’80%”. La Ricarica adattiva, invece, impara le abitudini in circa 14 giorni e porta il telefono al 100% solo poco prima del risveglio. Meno ansia, più metodo.