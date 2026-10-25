Con il dispositivo 5 in 1 di Lidl risolvi la carenza di prese in casa e spendi meno di una colazione

Il prezzo è quello che attira subito l’attenzione: 9,99 euro. Il prodotto, segnalato da Xataka Smart Home nel catalogo spagnolo della catena, prova a dare una risposta semplice a una scena ormai comune: smartphone, tablet, smartwatch, auricolari e portatili hanno trasformato la ricerca di una presa libera in una piccola guerra domestica.

La scena la conoscono in molti. Sul comodino resta fisso il caricatore del telefono, sotto la scrivania c’è quello del portatile, in soggiorno magari è attaccato il tablet dei figli. Poi arriva il momento di caricare anche gli auricolari wireless o lo smartwatch, e lì comincia il solito giro: staccare qualcosa, spostare un alimentatore, cercare una multipresa finita chissà dove.

Il nuovo adattatore 5 in 1 Lidl nasce per mettere un po’ d’ordine proprio in situazioni come queste. Non servono attrezzi, non ci sono cavi da far passare sul pavimento: si infila direttamente in una normale presa a muro. È piccolo, quasi da viaggio, ma pensato soprattutto per l’uso in casa, dalla camera da letto allo studio, fino alla cucina o all’angolo tv.

Come riportato dal sito specializzato spagnolo, Lidl lo vende con il marchio Tronic, già usato dalla catena per accessori elettrici e prodotti legati alla ricarica. Il prezzo indicato è di 9,99 euro, anche se tra offerte online e diversi mercati nazionali può cambiare di qualche euro. Sempre ammesso di trovarlo: prodotti così, economici e pratici, spesso spariscono in fretta dagli scaffali.

Doppia Schuko e porte USB: così funziona l’adattatore Tronic

Il punto forte dell’adattatore Tronic è semplice: trasforma una sola presa a parete in un piccolo punto di ricarica. Sul frontale conserva una presa Schuko tradizionale e ne aggiunge una seconda, così si possono collegare due dispositivi con spina standard.

Una scrivania con più dispositivi e cavi evidenzia il problema delle prese sempre occupate in casa.

Accanto alle prese elettriche ci sono tre porte già integrate: due USB-A e una USB-C. In sostanza, smartphone, tablet, cuffie e altri accessori possono essere ricaricati senza tirare fuori ogni volta il caricatore da muro originale. Basta il cavo. Sembra un dettaglio da poco, ma diventa comodo quando gli alimentatori si accumulano dietro la scrivania o finiscono sempre nella stanza sbagliata.

Il corpo è compatto e si inserisce direttamente nella presa, senza fili in giro. Per chi lavora da casa può diventare un punto unico per alimentare computer, telefono e piccoli accessori. Per chi viaggia, invece, può finire in valigia e tornare utile in hotel o appartamenti, dove le prese vicino al letto sono spesso poche. Il ragionamento è quello di molti consumatori davanti a prodotti del genere: “Mi basta una presa, poi ci attacco tutto”.

Potenza, sicurezza e limiti: cosa controllare prima di comprarlo

Sul piano tecnico, l’adattatore Lidl Tronic supporta fino a 3.680 watt e 16 ampere sulla presa principale. Sono valori adatti a molti apparecchi domestici, a patto di restare dentro i limiti indicati dal produttore. La presenza della presa Schuko permette quindi di collegare anche dispositivi più impegnativi di un semplice caricatore, ma il sovraccarico resta da evitare.

Il dispositivo integra anche protezioni contro sovratensioni e cortocircuiti, un punto importante quando si collegano insieme telefono, tablet e altri accessori elettronici. Non è però un lasciapassare per fare qualsiasi cosa: se l’impianto è vecchio o la presa non è stabile, meglio far controllare tutto prima di aggiungere adattatori.

C’è poi la questione della ricarica USB. La potenza totale indicata per le porte è di 20 watt, da dividere tra le uscite quando vengono usate nello stesso momento. In parole semplici: se si collegano tre dispositivi insieme, la ricarica di ognuno può essere più lenta rispetto a quella con un alimentatore dedicato. Soprattutto con smartphone recenti, pensati per ricariche rapide più potenti.

Un altro aspetto da considerare è l’ingombro frontale. Essendo un blocco compatto, l’adattatore 5 in 1 potrebbe coprire o rendere scomoda la presa accanto, soprattutto nelle placche a muro con ingressi molto vicini. Prima dell’acquisto conviene dare un’occhiata allo spazio disponibile, magari dietro un mobile o accanto alla scrivania.

Quando vale la pena prenderlo e quando serve una multipresa diversa

L’adattatore da 9,99 euro ha senso per chi vuole sistemare una zona precisa della casa: il comodino, il piano di lavoro, il mobile tv, una piccola postazione per lo smart working. In questi casi aiuta a evitare la classica “ciabatta per terra”, riduce i cavi in vista e tiene a portata di mano le porte USB più usate.

Può tornare utile anche in viaggio, soprattutto in appartamenti turistici o camere d’albergo dove una sola presa deve bastare per telefono, power bank, smartwatch e magari un computer. In valigia occupa meno spazio di una multipresa tradizionale con cavo, e questo lo rende interessante per chi si sposta spesso.

Meglio puntare su una multipresa diversa, invece, se servono molte prese ben distanziate, se gli alimentatori sono grossi o se le prese a muro sono già troppo ravvicinate. Lo stesso vale per chi cerca una ricarica rapida ad alta potenza su più dispositivi nello stesso momento: in quel caso un caricatore USB-C dedicato, magari con tecnologia Power Delivery, resta più indicato. Il prodotto Lidl non promette miracoli. Ma per la piccola guerra delle prese in casa può essere una soluzione concreta, economica e facile da usare.