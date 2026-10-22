Con il "coding delle vibrazioni" puoi eliminare la pubblicità dalla tua smart TV

Le pubblicità sulle smart TV stanno spingendo alcuni utenti a sperimentare modifiche software assistite dall’intelligenza artificiale, con risultati sorprendenti ma non privi di rischi.

Negli ultimi giorni, il cosiddetto coding delle vibrazioni è diventato virale tra gli appassionati di tecnologia. Alcuni esperimenti con Claude Code promettono interfacce più pulite e meno invadenti. Ma intervenire direttamente sul software del televisore solleva anche questioni di sicurezza da non sottovalutare.

Dagli spot prima di Netflix ai launcher riscritti con Claude Code

Il caso che ha fatto più rumore è quello di Gathin T., sviluppatore che sabato 17 ottobre ha raccontato su X di aver “sistemato” la TV Xiaomi dei genitori. Il motivo? Uno spot sponsorizzato comparso prima ancora di arrivare a Netflix. A quel punto ha fornito a Claude Code il numero di modello del televisore. L’agente ha trovato il dispositivo sulla rete Wi-Fi di casa, ha disattivato 25 pacchetti software Xiaomi e ha scritto un nuovo launcher, cioè la schermata iniziale. “Sembra una Apple TV ora”, ha scritto lui, più divertito che tecnico.

Da quel post è nato anche cleanyourtv, un progetto open source pensato per disabilitare, non cancellare, i componenti indesiderati. Così, se qualcosa va storto, si può tornare indietro con uno script. Al 20 ottobre, dai dati visibili su GitHub, il progetto indicava configurazioni provate su 107 modelli di TV di 37 marchi, aveva superato le 10.700 stelle ed era già stato copiato, o “forkato”, circa 1.200 volte. Funziona soprattutto su Android TV e Google TV, comprese alcune smart TV Sony, TCL, Hisense, Philips e Xiaomi, perché questi sistemi permettono di usare ADB, Android Debug Bridge, dopo aver attivato la modalità sviluppatore. Non serve il “root”. E per molti utenti è proprio questo a rendere l’operazione più accessibile.

ACR, telemetria e dati di visione: il business nascosto nei televisori connessi

Il punto, però, non è solo la lentezza dei menu o il fastidio degli spot. Molte smart TV hanno sistemi di Automatic Content Recognition, o ACR, capaci di riconoscere quello che passa sullo schermo, anche quando arriva da console, decoder o porte HDMI. Quei dati possono poi servire per creare profili pubblicitari. In Texas, nel dicembre 2025, le autorità hanno citato in giudizio Sony, Samsung, LG, Hisense e TCL, sostenendo che alcuni televisori potessero acquisire immagini dello schermo ogni 500 millisecondi, cioè due volte al secondo. Le aziende coinvolte non hanno reagito tutte allo stesso modo, ma la causa ha riportato il tema al centro della discussione.

Il precedente più noto resta Vizio. Nel 2017 accettò di pagare 2,2 milioni di dollari per chiudere le accuse della Federal Trade Commission sulla raccolta di dati di visione da 11 milioni di TV senza un consenso adeguato. Il mercato, però, è andato avanti. Nel 2024 Walmart ha comprato Vizio per circa 2,3 miliardi di dollari, indicando anche il valore della sua attività pubblicitaria tra gli elementi importanti dell’operazione. In altre parole: il televisore comprato in negozio può continuare a produrre ricavi anche dopo l’acquisto, attraverso annunci mirati, telemetria e servizi collegati. Ed è qui che molti utenti vedono il limite superato.

Rischi tecnici e di sicurezza: cosa può andare storto quando l’AI modifica la TV

Il metodo, però, non è senza rischi. Alcuni utenti hanno raccontato tentativi finiti male: una smart TV “bricked”, cioè resa inutilizzabile, un intervento su Fire TV bloccato a metà, schermate di recovery Android comparse al posto del solito menu lento. Anche cleanyourtv, nelle istruzioni, avverte che ADB via rete non è cifrato e che, su certi firmware, qualsiasi dispositivo collegato alla stessa rete Wi-Fi potrebbe prendere il controllo del televisore se il debug resta acceso. Per questo il consiglio è chiaro: spegnerlo subito dopo l’intervento.

Poi c’è il capitolo degli agenti AI. Claude Code può eseguire comandi sul computer dell’utente, ed è proprio questa la sua forza. Ma anche il suo punto più delicato. Microsoft ha segnalato nel 2026 che istruzioni nascoste potevano spingere strumenti simili a esporre credenziali o dati sensibili; Anthropic ha corretto una vulnerabilità a maggio, secondo quanto riportato dagli sviluppatori. In pratica, il coding delle vibrazioni può rendere una TV più leggera e meno invadente. Ma servono attenzione, backup e un minimo di competenza. Non è una magia da salotto: è manutenzione software, con l’AI al proprio fianco.