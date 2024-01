Con gli Apple Days CROLLA IL PREZZO della Magic Keyboard: l'affare è IMPERDIBILE

Su Amazon sono appena partiti gli Apple Days, una campagna sconto pienissima di prodotti Apple a prezzi stracciati pari a quelli del Balck Friday. Tra tutti non fatevi sfuggire l’Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 11″ – terza generazione e iPad Air – quarta generazione), oggi disponibile a soli 311 euro con uno sconto del 14%.

Apple Magic Keyboard: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple Magic Keyboard è l’accessorio indispensabile per ottimizzare l’utilizzo dell’ iPad Pro 11″ di terza generazione e dell’ iPad Air di quarta generazione.

È dotata di tasti di dimensioni standard retroilluminati, con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm, per scrivere in modo preciso e silenzioso in qualsiasi luogo voi vi troviate. In più è progettato per i gesti Multi-Touch, e vi permette di controllare il nuovo cursore in iPadOS.

Grazie a questo trackpad è possibile posizionare l’iPad nel modo più confortevole in base alle proprie esigenze e, sopratutto, trovare l’angolazione giusta per una visione sempre ottimale sia che siate a casa, in ufficio o in viaggio. Inoltre è possibile utilizzare la USB-C della Magic Keyboard per ricaricare l’iPad Pro, lasciando libera la porta sul dispositivo per collegare altri accessori.

Oltre ad essere super funzionale e ad ottimizzare sessioni di lavoro o di intrattenimento quotidiano, la trackpad può essere richiusa diventando una custodia perfetta per proteggere il tablet da eventuali urti e cadute soprattutto quando si è fuori casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.