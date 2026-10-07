Compri su Amazon e ottieni benzina gratis: non perdere l'occasione

Chi fa rifornimento da Q8 può trasformare i punti accumulati in Buoni Regalo Amazon, sfruttando un programma fedeltà che collega carburante e acquisti online.

Il meccanismo passa da ClubQ8 e dai Punti Stella raccolti nelle stazioni aderenti. Non si tratta di benzina gratis automatica dopo un ordine su Amazon, ma di un sistema che permette di convertire i punti in premi e credito digitale. Per chi usa spesso l’auto, può diventare un vantaggio concreto.

Rifornimenti Q8 e Q8easy: così si raccolgono i Punti Stella

Il funzionamento ruota attorno ai Punti Stella, il programma fedeltà collegato alle stazioni Q8 e Q8easy in Italia. Dopo la registrazione a ClubQ8, l’automobilista può associare il proprio profilo ai rifornimenti fatti negli impianti aderenti e controllare il saldo direttamente dall’app. In pratica: si arriva alla pompa, si identifica il proprio account e il rifornimento viene registrato. Più si usa il servizio, più il saldo cresce.

I punti possono arrivare anche da alcune operazioni previste dal catalogo online ClubQ8, sempre secondo le regole indicate dalla piattaforma. Q8 invita infatti a consultare l’app per verificare promozioni attive, soglie aggiornate e premi disponibili. Un passaggio da non saltare: importi, conversioni e disponibilità possono cambiare. Meglio controllare prima, senza dare nulla per scontato.

Dal catalogo premi ai Buoni Regalo Amazon: tagli e conversione

Raggiunta la soglia richiesta, i Punti Stella possono essere usati per richiedere i premi del catalogo, compresi i Buoni Regalo Amazon. Nell’app ClubQ8 possono comparire, a seconda del periodo e delle condizioni del programma, tagli da 5 euro, 25 euro o 100 euro. La richiesta si fa dall’area premi: si sceglie il buono, si conferma l’operazione e si ricevono le istruzioni per caricare il credito sul proprio account Amazon.

È qui che il vantaggio diventa più chiaro. Il rifornimento di tutti i giorni, spesso una voce pesante nel bilancio familiare, può trasformarsi in credito da usare su Amazon. Non è uno sconto immediato alla pompa, ma un beneficio concreto. Chi macina chilometri per lavoro, per esempio, può accumulare punti con regolarità e usarli poi per piccoli acquisti, prodotti per la casa o tecnologia. “Conviene soprattutto se si fa già rifornimento da Q8”, spiegano spesso gli addetti dei punti vendita quando presentano il programma ai clienti.

Pagamenti digitali, Click&Fuel e premi più rapidi con Amazon Business

L’app ClubQ8 non serve solo a controllare i punti. Include anche servizi per pagare il carburante dal telefono, come Pay e Click&Fuel, pensati per evitare passaggi inutili alla cassa e rendere il rifornimento più veloce. Dove il servizio è disponibile, l’automobilista può scegliere la pompa, gestire il pagamento e completare tutto in pochi tocchi. Una comodità soprattutto nelle stazioni self service e negli orari più tranquilli.

La collaborazione con Amazon Business riguarda anche la gestione e la consegna dei premi scelti dal catalogo, con spedizioni più rapide rispetto ai canali tradizionali previsti dal programma. Restano però valide le condizioni fissate da ClubQ8: disponibilità, tempi e soglie punti. Per questo l’app resta il punto di riferimento principale. Lì si trovano saldo aggiornato, premi riscattabili e istruzioni operative. Con il carburante caro, anche un buono da pochi euro può pesare. Non cambia il costo del pieno, ma qualcosa alleggerisce.