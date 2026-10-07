Compri su Amazon e ottieni benzina gratis: non perdere l'occasione

Con ClubQ8 i Punti Stella accumulati facendo rifornimento possono trasformarsi anche in Buoni Regalo Amazon, con tagli e soglie che variano nel tempo.
Con ClubQ8 i Punti Stella accumulati facendo rifornimento possono trasformarsi anche in Buoni Regalo Amazon, con tagli e soglie che variano nel tempo.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 7 ott 2026
Compri su Amazon e ottieni benzina gratis: non perdere l'occasione

Chi fa rifornimento da Q8 può trasformare i punti accumulati in Buoni Regalo Amazon, sfruttando un programma fedeltà che collega carburante e acquisti online.

Il meccanismo passa da ClubQ8 e dai Punti Stella raccolti nelle stazioni aderenti. Non si tratta di benzina gratis automatica dopo un ordine su Amazon, ma di un sistema che permette di convertire i punti in premi e credito digitale. Per chi usa spesso l’auto, può diventare un vantaggio concreto.

Rifornimenti Q8 e Q8easy: così si raccolgono i Punti Stella

Il funzionamento ruota attorno ai Punti Stella, il programma fedeltà collegato alle stazioni Q8 e Q8easy in Italia. Dopo la registrazione a ClubQ8, l’automobilista può associare il proprio profilo ai rifornimenti fatti negli impianti aderenti e controllare il saldo direttamente dall’app. In pratica: si arriva alla pompa, si identifica il proprio account e il rifornimento viene registrato. Più si usa il servizio, più il saldo cresce.

I punti possono arrivare anche da alcune operazioni previste dal catalogo online ClubQ8, sempre secondo le regole indicate dalla piattaforma. Q8 invita infatti a consultare l’app per verificare promozioni attive, soglie aggiornate e premi disponibili. Un passaggio da non saltare: importi, conversioni e disponibilità possono cambiare. Meglio controllare prima, senza dare nulla per scontato.

Dal catalogo premi ai Buoni Regalo Amazon: tagli e conversione

Raggiunta la soglia richiesta, i Punti Stella possono essere usati per richiedere i premi del catalogo, compresi i Buoni Regalo Amazon. Nell’app ClubQ8 possono comparire, a seconda del periodo e delle condizioni del programma, tagli da 5 euro, 25 euro o 100 euro. La richiesta si fa dall’area premi: si sceglie il buono, si conferma l’operazione e si ricevono le istruzioni per caricare il credito sul proprio account Amazon.

È qui che il vantaggio diventa più chiaro. Il rifornimento di tutti i giorni, spesso una voce pesante nel bilancio familiare, può trasformarsi in credito da usare su Amazon. Non è uno sconto immediato alla pompa, ma un beneficio concreto. Chi macina chilometri per lavoro, per esempio, può accumulare punti con regolarità e usarli poi per piccoli acquisti, prodotti per la casa o tecnologia. “Conviene soprattutto se si fa già rifornimento da Q8”, spiegano spesso gli addetti dei punti vendita quando presentano il programma ai clienti.

Il premio Amazon si richiede direttamente dall’app ClubQ8

Il premio Amazon si richiede direttamente dall’app ClubQ8 – Melablog.it

Pagamenti digitali, Click&Fuel e premi più rapidi con Amazon Business

L’app ClubQ8 non serve solo a controllare i punti. Include anche servizi per pagare il carburante dal telefono, come Pay e Click&Fuel, pensati per evitare passaggi inutili alla cassa e rendere il rifornimento più veloce. Dove il servizio è disponibile, l’automobilista può scegliere la pompa, gestire il pagamento e completare tutto in pochi tocchi. Una comodità soprattutto nelle stazioni self service e negli orari più tranquilli.

La collaborazione con Amazon Business riguarda anche la gestione e la consegna dei premi scelti dal catalogo, con spedizioni più rapide rispetto ai canali tradizionali previsti dal programma. Restano però valide le condizioni fissate da ClubQ8: disponibilità, tempi e soglie punti. Per questo l’app resta il punto di riferimento principale. Lì si trovano saldo aggiornato, premi riscattabili e istruzioni operative. Con il carburante caro, anche un buono da pochi euro può pesare. Non cambia il costo del pieno, ma qualcosa alleggerisce.

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