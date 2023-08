Compra la microSD Kingston da 128GB a SOLI 9 EURO: offerta MAI VISTA

Amazon oggi ti propone una soluzione affidabile per espandere la memoria del tuo dispositivo ad un mini prezzo. Si tratta della scheda microSD Kingston da 128GB, attualmente in offerta a soli 9,43€, con uno sconto del 48%!

Questa scheda di memoria offre un’ampia capacità di archiviazione e prestazioni affidabili. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare, approfitta di questa promozione e amplia la capacità del tuo dispositivo senza spendere una fortuna!

Scheda microSD Kingston da 128GB : le caratteristiche tecniche

La Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è un’opzione eccellente per coloro che desiderano espandere la memoria del proprio dispositivo in modo semplice ed efficiente.

Con una capacità di archiviazione di 128GB, avrai spazio sufficiente per conservare foto, video, documenti e altro ancora. Grazie alla classe di velocità 10, questa scheda microSD offre prestazioni fluide e affidabili, consentendoti di eseguire rapidamente il trasferimento di file di grandi dimensioni.

Le principali specifiche tecniche includono:

Capacità di archiviazione di 128GB: avrai spazio sufficiente per immagazzinare tutti i tuoi dati e contenuti multimediali.

Classe di velocità 10 : garantisce un trasferimento rapido e senza interruzioni dei file.

: garantisce un trasferimento rapido e senza interruzioni dei file. Adattatore SD incluso: potrai utilizzare facilmente la scheda microSD anche con dispositivi che supportano solo schede SD.

Compatibilità universale: questa scheda di memoria è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, fotocamere, droni e molto altro.

Ad oggi la scheda microSD Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è disponibile al prezzo eccezionale di 9 euro su Amazon grazie allo sconto del 48%! Con 128GB di spazio di archiviazione, una classe di velocità 10 e un adattatore SD incluso, questa scheda ti offre prestazioni affidabili e la possibilità di espandere la memoria del tuo dispositivo in modo semplice. Approfitta oggi stesso di questa offerta limitata e non lasciarti sfuggire un’opportunità così conveniente!

