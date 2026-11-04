Componi questi codici segreti sul tuo smartphone per sbloccare funzionalità nascoste

Dietro il normale tastierino dello smartphone si nascondono ancora strumenti che molti utenti non hanno mai utilizzato, nonostante siano presenti da parecchi anni.

Su iPhone e Android, alcune operazioni possono partire da percorsi meno evidenti rispetto alle consuete schermate delle impostazioni. La loro disponibilità, tuttavia, non è identica per tutti: contano il modello del telefono, il sistema operativo e l’operatore. Prima di sperimentare, è utile capire quali informazioni si possono consultare e perché certi comandi richiedono cautela.

USSD e MMI, i comandi nascosti che passano dal tastierino

I codici USSD e i codici MMI sono sequenze di numeri, asterischi e cancelletti da inserire nell’app Telefono, come quando si compone un numero. Solo che non parte una chiamata normale. Il telefono invia una richiesta al dispositivo stesso oppure alla rete dell’operatore. In sostanza, dialoga con il sistema interno o con i server del gestore mobile. È una funzione poco in vista, finita ai margini delle impostazioni moderne, ma ancora presente su molti modelli.

La regola, di solito, è questa: i codici iniziano e finiscono con * o #, così è più difficile attivarli per sbaglio. Non tutti però funzionano ovunque. Un comando valido su un iPhone 15 Pro può non rispondere su un Samsung, su un Motorola o con un altro operatore. E lo stesso codice può comportarsi in modo diverso tra Stati Uniti, Europa e singoli gestori.

Per questo, prima di provarli, è meglio cercare il modello esatto del telefono e il nome dell’operatore insieme alle sigle USSD o MMI. Di solito, anche un tecnico dell’assistenza parte da lì.

Dall’IMEI al test di rete, i codici utili su iPhone e Android

Tra i comandi più conosciuti c’è *#06#, che mostra il codice IMEI, l’identificativo unico del telefono. Serve per l’assistenza, per le pratiche con l’operatore e per bloccare i dispositivi rubati. Sui telefoni dual SIM o con eSIM possono comparire più codici IMEI. Su iPhone lo stesso dato si trova anche nelle Impostazioni, ma digitare il codice resta la via più rapida.

Un altro comando citato spesso dagli esperti è *3001#12345#*, usato su iPhone per entrare nel Field Test Mode. Mostra dati tecnici su segnale, celle radio e rete locale. Numeri secchi, non sempre facili da leggere. Non dice se il telefono è intercettato, come si legge a volte online, ma può aiutare a capire com’è la ricezione in un punto preciso: in casa, vicino a una finestra, in ufficio.

Su molti telefoni Android può funzionare *#*#4636#*#*, legato alle informazioni del dispositivo: rete, Wi-Fi, statistiche d’uso, modalità radio. Alcuni Samsung lo bloccano, mentre il comando *#0011# può aprire il cosiddetto Service Mode. Ci sono poi i codici dell’operatore, per credito residuo, minuti disponibili o ciclo di fatturazione. In Italia, però, cambiano molto da gestore a gestore e spesso sono stati rimpiazzati dalle app ufficiali.

Reset, blocchi chiamate e deviazioni: attenzione prima di digitare

La parte più delicata riguarda deviazioni di chiamata, blocchi e reset. Codici come *#21#, *#61# o *#67# possono mostrare se le chiamate vengono inoltrate a un altro numero, per esempio alla segreteria telefonica quando la linea è occupata o non risponde. In alcuni casi questi parametri si possono cambiare direttamente dalle impostazioni del telefono, senza passare dal tastierino. Meglio così, soprattutto se non si conosce bene l’effetto del comando.

Esistono anche codici per il blocco delle chiamate, come *#33#, collegati alla SIM e spesso protetti da PIN. Qui sbagliare è più facile: un’impostazione errata può bloccare le chiamate in uscita o creare problemi difficili da spiegare al servizio clienti. Ancora più cautela serve con i comandi di ripristino Android. Il codice *2767*3855#, indicato in diverse guide tecniche per alcuni dispositivi Samsung, viene associato a un reset completo del telefono. Non va provato per curiosità: può cancellare dati, app e configurazioni.

Il consiglio è semplice, ma vale la pena ripeterlo: usare questi codici nascosti dello smartphone solo quando si sa cosa si sta cercando. Recuperare l’IMEI, controllare una deviazione, leggere informazioni di rete. Per tutto il resto, meglio affidarsi alle impostazioni ufficiali o all’assistenza dell’operatore. Il tastierino conserva ancora qualche porta laterale. Ma non tutte vanno aperte.