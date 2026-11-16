Quasi nessuno lo sa, ma le compagnie aeree usano solo vecchie stampanti per i biglietti cartacei: ti sei mai chiesto il motivo?

Una tecnologia nata negli anni Settanta che, a dispetto dell’età, continua a essere considerata affidabile, economica e adatta alle procedure molto rigide dell’aviazione civile.

A prima vista sembra un dettaglio rimasto indietro: il rumore secco della testina, la carta che avanza a scatti, il nastro inchiostrato che lascia sul foglio caratteri spartani. Eppure le stampanti a matrice sono ancora lì, in diversi scali, soprattutto dove servono carte d’imbarco cartacee e moduli di servizio da produrre in fretta, senza troppe complicazioni.

Il meccanismo è semplice. Una testina elettronica corre da un lato all’altro e batte su un nastro inchiostrato, formando lettere, numeri e codici con una griglia di piccoli punti. È un sistema diretto, figlio delle macchine da scrivere, lontano dalla stampa pulita di una laser o di una inkjet. Ma per una boarding pass non serve una grafica elegante: servono dati leggibili, un codice, un nome, un volo, un gate.

Come ha ricostruito SlashGear in un approfondimento pubblicato l’8 novembre, non è nostalgia. È una scelta pratica. Negli aeroporti contano continuità del servizio, compatibilità con i sistemi già in uso e costi sotto controllo. “Se funziona, non si cambia”, ripetono da anni molti tecnici di scalo. Sembra conservatorismo. In realtà è gestione del rischio.

Affidabilità prima dell’estetica: perché l’impatto batte laser e inkjet

Nel trasporto aereo, la affidabilità viene subito dopo la sicurezza. Una stampante ferma al banco check-in può rallentare una fila, far perdere minuti preziosi, costringere il personale a procedure manuali. Per questo le stampanti a impatto continuano a essere apprezzate: sono robuste, reggono meglio polvere, uso continuo, sbalzi di temperatura e ambienti di lavoro non proprio delicati.

Una stampante a matrice al check-in stampa documenti su carta continua, simbolo della tecnologia ancora usata per le carte d’imbarco.

Le moderne stampanti laser e inkjet stampano meglio, certo. Ma dipendono da toner, cartucce, rulli, firmware, aggiornamenti software e manutenzione più frequente. Una matrice di punti, invece, può andare avanti a lungo con componenti semplici. In aeroporto la domanda non è quanto sia nitido il carattere. È un’altra: quante volte si blocca durante un turno da otto ore?

Non a caso questa tecnologia resiste anche in officine, autorimesse, magazzini e stabilimenti industriali. Posti dove la carta deve uscire comunque, anche tra rumore, polvere e condizioni poco adatte a macchine più delicate. Negli aeroporti vale lo stesso ragionamento: una carta d’imbarco non deve essere bella. Deve essere pronta nel momento in cui il passeggero la chiede. Punto.

Documenti di bordo, regole FAA e IATA: il peso della conformità

C’è poi un altro aspetto, meno visibile a chi viaggia: la conformità normativa. Le compagnie aeree lavorano dentro sistemi tecnici e documentali legati a standard internazionali, procedure interne, requisiti di sicurezza e scambi di dati con autorità e gestori aeroportuali. In questo quadro, cambiare una stampante non significa solo togliere un apparecchio dal bancone e metterne uno nuovo.

Secondo quanto indicato nel settore, documenti come boarding pass, etichette, report operativi e moduli richiesti da enti e procedure devono rispettare formati precisi. La IATA, l’associazione internazionale del trasporto aereo, definisce standard usati dalle compagnie per molti passaggi legati a biglietteria e imbarco. Negli Stati Uniti, anche la FAA pesa su diversi aspetti documentali e operativi dell’aviazione civile. Ogni modifica può voler dire test, controlli, collegamenti software da verificare. E quindi tempo, soldi, autorizzazioni.

Il motivo è semplice: i sistemi aeroportuali non lavorano da soli. Dialogano con database, gate, controlli di sicurezza, sistemi di prenotazione e procedure interne delle compagnie. Una stampante vecchia ma stabile, già inserita e certificata nel flusso di lavoro, può risultare più conveniente di una soluzione nuova tutta da provare. Anche perché, per stampare lettere, numeri e codici, la qualità fotografica serve a poco.

Dal cartaceo al digitale: una dismissione lenta più che una sostituzione

Il futuro, intanto, si sta spostando altrove. Sempre più passeggeri usano carte d’imbarco digitali su smartphone, app delle compagnie e wallet elettronici. In molti aeroporti europei, asiatici e nordamericani il telefono ha già preso il posto del foglio, almeno per chi viaggia leggero e non ha bisogno di passare dal banco.

Questo però non significa che la carta sparirà in fretta. Famiglie, viaggiatori anziani, passeggeri con coincidenze complicate, tratte internazionali, batterie scariche o documenti da controllare al check-in tengono ancora viva la necessità della stampa fisica. E in quel momento, davanti al banco, la vecchia stampante a matrice di punti torna utile. Rumorosa, essenziale, ma pronta.

Più che essere sostituite una per una da modelli moderni, queste macchine potrebbero uscire di scena poco alla volta, man mano che il digitale ridurrà il bisogno stesso di stampare. È una differenza importante. Le compagnie non sembrano intenzionate a spendere su larga scala per rimpiazzare una tecnologia datata, ma ancora efficace. Finché servirà un foglio al banco, quel ticchettio anni Settanta potrebbe restare parte del viaggio.