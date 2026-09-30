Come verificare i cicli di ricarica dello smartphone per capire quanti ne restano

Gli utenti iPhone possono accorgersi già dalle Impostazioni di iOS, oggi più che in passato, quando la batteria comincia a perdere colpi e va cambiata. L’usura delle celle, legata a ricariche, calore e anni di utilizzo, può tradursi in meno autonomia, rallentamenti e spegnimenti improvvisi. Apple lo spiega nelle pagine di supporto dedicate alle batterie agli ioni di litio: sapere come funzionano aiuta a farle durare di più. Ma arriva un momento in cui le buone abitudini non bastano più.

Il controllo più rapido passa da Impostazioni > Batteria > Stato batteria, o da voci molto simili a seconda della versione di iOS installata. È lì che l’utente trova le prime indicazioni sullo stato generale della batteria iPhone: può risultare tutto nella norma, oppure può comparire un avviso di degrado importante. È il punto da cui partire, prima di cambiare abitudini, comprare una power bank o dare per scontato che il telefono sia ormai da sostituire.

Apple invita a guardare soprattutto la voce capacità massima, cioè la percentuale che confronta la carica attuale della batteria con quella disponibile quando l’iPhone era nuovo. Se compare un messaggio di assistenza, meglio non archiviarlo come una nota qualunque: può voler dire che il dispositivo non garantisce più le prestazioni previste. “La batteria è un componente soggetto a consumo”, ricorda Apple nelle proprie pagine di supporto. Detto in modo semplice: prima o poi si consuma.

Capacità massima e cicli di ricarica: la soglia da tenere d’occhio è l’80%

Il numero chiave è l’80% di capacità massima. Sotto questa soglia, Apple considera di solito la batteria abbastanza usurata da poter richiedere una sostituzione, soprattutto se l’autonomia durante la giornata cala in modo evidente. Non succede da un giorno all’altro. Ci si arriva piano, ricarica dopo ricarica, spesso senza farci troppo caso.

Smartphone sul desk con power bank e cavo: una scena tipica quando l’autonomia cala e si controlla lo stato della batteria.

Conta anche il numero dei cicli di ricarica: secondo Apple, molti modelli precedenti sono progettati per mantenere fino all’80% della capacità originale dopo circa 500 cicli completi, mentre i modelli più recenti, da alcune generazioni in poi, sono stati progettati per arrivare più in alto, fino a 1.000 cicli in condizioni ideali. Un ciclo, però, non coincide per forza con una singola ricarica: consumare il 50% della batteria un giorno e un altro 50% il giorno dopo equivale, in pratica, a un ciclo completo. Un dettaglio piccolo, ma utile per capire davvero lo stato del telefono.

Autonomia ridotta, spegnimenti improvvisi e rallentamenti: i segnali di tutti i giorni

Quando la batteria iPhone è davvero stanca, spesso non serve nemmeno aprire le Impostazioni. Il telefono arriva a metà pomeriggio già scarico, la percentuale scende a scatti, oppure diventa normale uscire di casa con il cavo in tasca e una power bank nello zaino. Basta una mattina di messaggi, mappe, foto e hotspot: niente di eccezionale, eppure la carica sparisce. Un altro campanello d’allarme è lo spegnimento improvviso, anche quando l’indicatore mostra ancora una percentuale non bassissima.

In questi casi il sistema può non riuscire a reggere i picchi di potenza richiesti dal dispositivo. A volte l’iPhone prova a compensare tagliando le prestazioni: app che si aprono più lentamente, giochi meno fluidi, esportazioni di video pesanti che sembrano infinite. Non sempre, va detto, la colpa è della batteria. Alcune app consumano molto, e un controllo nella sezione Batteria può far emergere un’applicazione fuori scala. Ma se i sintomi si sommano, il quadro diventa più chiaro.

Surriscaldamento, rigonfiamenti e costi: quando andare all’assistenza Apple

C’è poi il tema del surriscaldamento. Un iPhone può scaldarsi durante la ricarica rapida, con giochi pesanti o mentre registra video ad alta risoluzione. Entro certi limiti è normale. Diverso è se il dispositivo diventa caldo anche da fermo, scollegato, magari appoggiato sul tavolo mentre non lo si sta usando. A quel punto conviene fermarsi, controllare lo stato della batteria e valutare un passaggio in assistenza.

Il segnale più serio resta il rigonfiamento della batteria: schermo sollevato, scocca deformata, fessure anomale lungo i bordi. In casi del genere il telefono non andrebbe più usato né messo in carica. Apple consiglia di contattare il supporto o un centro autorizzato, perché una batteria deformata può essere un rischio per la sicurezza. Niente prove in casa, niente pressioni sul display.

Quanto ai costi di sostituzione, dipendono dal modello e dalla copertura attiva. Con AppleCare+, secondo le condizioni Apple, la sostituzione della batteria può essere inclusa se la capacità è scesa sotto l’80%. Fuori garanzia o senza piano di assistenza, il prezzo cambia in base al dispositivo e al Paese: la cifra aggiornata va controllata sul sito Apple o in un centro autorizzato. La regola pratica resta semplice: se autonomia, prestazioni e sicurezza peggiorano insieme, la sostituzione della batteria iPhone non è più qualcosa da rimandare. È manutenzione necessaria.