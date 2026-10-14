Come trasformare un vecchio telecomando in un dispositivo di controllo completo

Una soluzione semplice per gestire video, streaming o presentazioni senza comprare accessori dedicati.

Il punto è questo: un computer, a differenza di un televisore, quasi mai ha un sensore IR integrato. Perciò puntare il telecomando verso un portatile o un desktop non serve a nulla, anche se il telecomando funziona perfettamente e il led a infrarossi invia ancora il segnale.

Il telecomando manda i comandi tramite infrarossi, una tecnologia ancora molto comune nei dispositivi da salotto. Il PC, però, non ha gli strumenti per “vedere” quel segnale. Serve quindi un tramite: un piccolo ricevitore USB, da inserire in una porta libera, che intercetta l’impulso e lo trasforma in un comando capito dal sistema operativo.

È il passaggio chiave. Solo così i tasti Play, Volume o Mute del vecchio telecomando possono essere collegati a un’azione del computer, come se si stesse premendo un tasto della tastiera. Senza saldature, senza aprire il PC. Almeno nella versione più semplice.

Telecomando, ricevitore USB e software: cosa serve davvero

Per trasformare un telecomando in disuso servono tre cose. La prima è il telecomando stesso: può essere di qualunque marca, arrivare da un televisore, da un decoder o da un lettore DVD. L’importante è che i pulsanti rispondano e che l’emettitore a infrarossi funzioni ancora.

Un vecchio telecomando può controllare il computer usando un ricevitore IR USB collegato al portatile.

La seconda è il ricevitore a infrarossi USB, il vero ponte tra telecomando e computer. Tra i più conosciuti c’è Flirc USB, usato perché compatibile con Windows, macOS e Linux. Esistono però anche ricevitori generici che fanno lo stesso lavoro. Prima di comprarne uno, meglio controllare che sia compatibile con il proprio sistema operativo e con il programma da usare per la configurazione.

Il terzo elemento è il software di mappatura, cioè il programma che permette di assegnare a ogni tasto del telecomando una funzione del PC. Con Flirc si usa l’app ufficiale Flirc GUI, disponibile sul sito del produttore. Su Windows, per configurazioni più personali, molti scelgono anche AutoHotkey; su Linux una delle soluzioni più usate è LIRC.

Il primo passo pratico è collegare il ricevitore a una porta USB del computer. Su Windows, di solito, il sistema avvisa con il classico suono dei nuovi dispositivi. Su macOS e Linux il controllo passa dal programma o dalle impostazioni di sistema. Se compare un messaggio come “Connected”, il ricevitore è pronto. A quel punto si può cominciare davvero.

Come configurare i tasti per video, streaming e presentazioni

Installato il programma, bisogna decidere come usare il telecomando sul computer. Il profilo più comune è “Media Player”, pensato per controllare riproduzione, pausa, volume e avanzamento dei contenuti. Chi vuole più libertà può scegliere la modalità “Keyboard”, che permette di collegare i pulsanti del telecomando ai singoli tasti della tastiera.

La procedura è semplice. Si sceglie sullo schermo una funzione, per esempio Play/Pausa, Volume su, Volume giù, Mute o una freccia direzionale. Poi si punta il telecomando verso il ricevitore USB e si preme il tasto fisico da associare a quell’azione. Il software legge il codice a infrarossi e lo salva.

Il passaggio va ripetuto per tutti i pulsanti che si vogliono usare. Si può assegnare “Enter” al tasto centrale, la barra spaziatrice a un pulsante libero, oppure usare le frecce del telecomando per muoversi tra le slide. È comodo per chi guarda film dal divano, usa piattaforme di streaming, gestisce una playlist musicale o deve mandare avanti una presentazione senza stare attaccato al portatile.

Alla fine conviene fare una prova vera. Si apre un lettore video, una piattaforma web o un file di presentazione, poi si premono i tasti appena configurati. Se il computer risponde come se ricevesse comandi dalla tastiera, il lavoro è fatto. Se qualcosa non va, spesso basta ripetere la mappatura tenendo il telecomando più vicino al ricevitore, a pochi centimetri, evitando luci dirette o ostacoli davanti al sensore.

Arduino o Raspberry Pi Pico: la strada fai-da-te

Chi se la cava con l’elettronica può scegliere una strada diversa, più libera ma meno immediata: costruire un ricevitore IR fai-da-te. In questo caso si può usare una scheda Arduino Pro Micro o una Raspberry Pi Pico, insieme a un sensore a infrarossi economico, come il TSOP4838 o componenti simili.

Il principio non cambia. Il sensore legge i codici inviati dal telecomando, mentre la scheda li interpreta e li trasforma in comandi HID, cioè segnali che il computer riconosce come input da tastiera o mouse attraverso la porta USB. Con Arduino IDE e librerie come IRremote, si possono vedere i codici esadecimali prodotti da ogni tasto e collegarli a funzioni precise.

Questa soluzione richiede qualche collegamento, alcune righe di codice e un po’ di prove. Non è la via più rapida per chi vuole solo regolare il volume dal divano. Però permette più libertà: macro, scorciatoie da tastiera, comandi per programmi specifici. Il risultato, in fondo, è dare una seconda vita a un oggetto finito nel cassetto, trasformando un semplice telecomando TV in un piccolo strumento di controllo per il PC.