La novità, legata agli aggiornamenti dell’app di Meta, porta dentro WhatsApp uno strumento già visto su servizi concorrenti come Telegram. In ufficio, in famiglia, nei gruppi di scuola o di lavoro, cambia poco la sostanza: si potrà scrivere quando si ha tempo e far arrivare il messaggio nel momento giusto.

Con i nuovi messaggi programmati su WhatsApp, l’utente potrà scegliere quando inviare un contenuto entro una finestra che va da 10 minuti a 14 giorni. Data e ora si imposteranno direttamente dalla conversazione. La funzione arriverà sia nelle chat private sia nei gruppi WhatsApp, dettaglio importante per chi usa l’app anche per turni, promemoria, avvisi o comunicazioni da mandare a un orario preciso.

Il destinatario riceverà il messaggio come sempre, senza segnali particolari rispetto a un invio normale. Chi lo programma, invece, potrà vedere un elenco dei messaggi in attesa di invio e intervenire prima della consegna: controllare, modificare o cancellare.

Testi, foto e video programmabili dal pulsante di invio

Il sistema è pensato per restare semplice. Dopo aver scritto un testo, oppure dopo aver scelto una foto o un video, basterà tenere premuto il pulsante di invio per aprire le opzioni e decidere quando far partire il messaggio. Niente passaggi complicati, niente menu difficili da trovare. La novità non riguarda solo i testi: WhatsApp permetterà di programmare anche foto e video, così da usare la funzione per auguri, comunicazioni di gruppo, materiali da condividere a un’ora stabilita o contenuti da far arrivare quando il destinatario è più facile da raggiungere.

Schermata di programmazione dell’invio di un messaggio su smartphone, con calendario da scrivania e laptop sullo sfondo.

Il senso è semplice: scrivo quando posso, invio quando serve. Meta inserisce questa novità in una fase di aggiornamenti ravvicinati, dopo strumenti come gli sticker sonori e i messaggi visualizzabili una sola volta.

Consegna anche a telefono spento e crittografia end-to-end confermata

Uno dei punti più rilevanti riguarda la consegna. I messaggi programmati WhatsApp saranno recapitati all’orario scelto anche se lo smartphone del mittente è spento, scarico o non connesso. In pratica, una volta impostato, il messaggio resta in attesa e viene inviato secondo la programmazione. Meta ha confermato che anche questa funzione sarà protetta dalla crittografia end-to-end, già usata per i messaggi personali su WhatsApp.

Il contenuto resterà quindi accessibile solo ai partecipanti della conversazione e non potrà essere letto da soggetti esterni, piattaforma compresa. È un passaggio importante, perché tra la scrittura e l’invio passa del tempo. L’utente, comunque, potrà sempre cambiare idea prima della consegna ed eliminare un messaggio programmato se non serve più.

Il rilascio dei messaggi programmati partirà su scala globale nelle prossime settimane e sarà graduale. La funzione arriverà su Android, iPhone, WhatsApp Web e sulle versioni desktop dell’app. Non tutti, quindi, la vedranno comparire nello stesso giorno: come spesso accade con gli aggiornamenti di WhatsApp, i tempi potranno cambiare in base al Paese, al dispositivo e alla versione installata. Per usarla sarà necessario aggiornare l’app quando l’opzione sarà disponibile sul proprio account.

Al momento non ci sono calendari dettagliati per i singoli mercati, ma nuove indicazioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni dai canali ufficiali di WhatsApp e Meta. Con i messaggi programmati, l’app aggiunge un altro tassello alla gestione quotidiana delle comunicazioni: meno urgenza, più controllo sui tempi. Anche in chat.