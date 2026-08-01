Come scansionare gli oggetti in 3D usando il telefono

Non è la strada giusta per lavori industriali o pezzi di alta precisione, ma per prove, prototipi e progetti non professionali può funzionare bene, come spiega PolyD nella sua guida dedicata alla stampa 3D online.

Una scansione 3D è, in sostanza, la copia digitale di un oggetto, di un volto o di un corpo. Il telefono raccoglie informazioni su forma, profondità e colore usando fotocamera e sensori. Poi un software mette insieme le immagini riprese da più angolazioni e ricostruisce un file 3D, che può essere modificato con programmi di modellazione o mandato, dopo i controlli necessari, alla stampa 3D.

Lo smartphone basta quando si cerca un risultato amatoriale, una prova veloce o una base da sistemare in un secondo momento. Se invece servono componenti tecnici, tolleranze strette o superfici difficili, meglio affidarsi a uno scanner 3D professionale. È più preciso, legge meglio i volumi e si inserisce con più sicurezza in un lavoro produttivo. La differenza si vede nei dettagli. E anche nel tempo che si risparmia evitando correzioni infinite.

Luce, distanza e sfondo: così si evita una scansione da rifare

La qualità di una scansione 3D con smartphone dipende meno dall’app, e più da come si prepara la scena. La luce deve essere regolare, senza ombre nette sull’oggetto. Meglio un posto ben illuminato, con il soggetto visibile da tutti i lati, evitando riflessi e zone troppo buie. Anche fuori casa bisogna fare attenzione: il sole diretto può mandare in crisi il software. Una luce morbida, vicino a una finestra o in una giornata coperta, aiuta a leggere meglio i contorni.

Scansione 3D con smartphone di un piccolo oggetto su banco da maker, con strumenti e stampante 3D in studio.

Conta molto anche la distanza. Durante la scansione bisogna girare attorno all’oggetto con un movimento costante, restando più o meno alla stessa distanza e sovrapponendo le immagini riprese da punti diversi. Lo sfondo deve staccare bene dal soggetto, perché sensori e software devono riconoscere profondità e volume. Gli oggetti trasparenti, lucidi o troppo simili al piano d’appoggio sono i più complicati: spesso vengono fuori buchi, deformazioni o superfici instabili. In questi casi, prima di cambiare app, conviene sistemare la scena.

Trnio, Qlone e Scann3D: cosa offrono e dove si fermano

Tra le app citate da PolyD ci sono Trnio, Qlone e Scann3D. Tutte usano la fotogrammetria, cioè ricostruiscono un modello 3D partendo da fotografie 2D sovrapposte. Il meccanismo è abbastanza semplice: si scattano immagini da più punti di vista, il software le confronta, trova i punti in comune e crea una mesh tridimensionale. Il risultato, però, cambia parecchio a seconda della qualità degli scatti e della complessità dell’oggetto.

Trnio è disponibile per iPhone e propone due modalità: “Object”, pensata per girare attorno a un oggetto, e “Scene”, più libera, utile per ambienti esterni o soggetti più grandi. Ha anche una parte social, con profili e raccolte pubbliche di scansioni. Qlone, invece, lavora con una mappa in bianco e nero da stampare e mettere sotto l’oggetto, simile a un marker: serve all’app per orientarsi nello spazio.

Crea il risultato direttamente sul dispositivo, senza passare dal cloud, e permette l’esportazione in formati come STL, PLY e X3D, anche se alcune funzioni di export sono a pagamento. Per chi usa Android, Scann3D è una delle soluzioni più immediate: di solito richiede 20-30 foto sovrapposte attorno all’oggetto e ricostruisce il modello sul telefono in pochi minuti.

Dal file alla stampa 3D: controlli, formati e preventivo online

Finita la scansione, il file non è detto che sia già pronto per la stampa 3D. Il modello può avere fori, pareti troppo sottili, superfici aperte o geometrie non manifold, cioè non chiuse nel modo corretto. Prima di caricarlo su un servizio di stampa 3D online, è quindi meglio controllarlo con un programma di modellazione o di riparazione mesh. Vanno verificati scala, orientamento e spessori minimi. È un passaggio tecnico, sì, ma evita parecchie sorprese.

Il formato più usato resta STL, perché è compatibile con la maggior parte dei processi di stampa. File come PLY o X3D, però, possono conservare più informazioni, per esempio sul colore. Servizi come PolyD permettono poi di caricare il modello, scegliere materiale e finitura, e ottenere un preventivo online per la produzione. Solo a quel punto la scansione diventa davvero un oggetto stampabile: non più una semplice copia digitale, ma un file controllato, corretto e adatto alla macchina che dovrà realizzarlo.