Come rinfrescare la casa senza aria condizionata: il trucco dell'asciugatrice fa abbassare la temperatura in pochi minuti

Il principio alla base di questo metodo è la stessa fisica che governa il raffreddamento evaporativo: quando l’aria calda entra in contatto con l’acqua, una parte del calore ambientale viene assorbita per far evaporare il liquido, e l’aria che ne risulta perde temperatura prima di proseguire il suo percorso. È un fenomeno che non richiede motori né elettricità, e che può essere sfruttato in qualsiasi stanza senza interventi complessi o costosi.

Come spiega John Lawless, esperto della società britannica BestHeating, basta aprire una finestra e appendere davanti un telo o un asciugamano ben inumidito: l’aria calda che filtra dall’esterno deve attraversare il tessuto bagnato e si raffredda prima di entrare nell’ambiente. È fondamentale che il tessuto resti umido ma non fradicio, perché un eccesso d’acqua impedirebbe la libera circolazione dell’aria; una volta che si asciuga, basta bagnarlo di nuovo per prolungare l’effetto rinfrescante anche per tutta la notte.

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Accanto a questo trucco, gli esperti insistono su un secondo principio altrettanto importante: impedire al calore di entrare nelle ore di massima insolazione e favorire invece la ventilazione incrociata quando le temperature esterne scendono. In pratica significa tenere finestre chiuse, tapparelle abbassate e tende accostate tra mezzogiorno e sera sui lati esposti al sole diretto, per poi aprire contemporaneamente le finestre su lati opposti dell’abitazione all’imbrunire o nelle prime ore del mattino, lasciando che le correnti d’aria rinnovino l’atmosfera interna.

Anche l’uso del ventilatore, se non abbinato ad altri accorgimenti, rischia di essere frainteso: da solo il ventilatore non abbassa la temperatura dell’ambiente, si limita a muovere l’aria. Posizionarlo vicino a una finestra aperta per richiamare aria fresca dall’esterno, oppure davanti a bottiglie d’acqua congelate o a un recipiente con ghiaccio e un pizzico di sale, permette invece di generare una corrente più fresca distribuita nella stanza, con un consumo energetico minimo.

Un discorso simile vale anche per le abitazioni italiane, dove le ondate di calore delle ultime estati hanno reso questi accorgimenti sempre più diffusi, spesso in combinazione con soluzioni già consolidate nel nostro Paese, come le tapparelle abbassate durante il giorno o l’uso di piante da interno, che aiutano a mantenere più fresco e umido l’ambiente domestico. Anche la disposizione degli arredi e la presenza di vegetazione, secondo diversi progettisti, incidono sulla sensazione di frescura percepita quanto le soluzioni più tecniche.