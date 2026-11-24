Il logo Apple luminoso torna al centro dell’attenzione con i nuovi MacBook Pro, mentre un’app gratuita promette di personalizzarne accensione, intensità ed effetti.

Si chiama Backglow ed è stata sviluppata da Juan Buis per chi vuole andare oltre le impostazioni disponibili in macOS. Tra le funzioni indicate compaiono luminosità fissa, effetto respiro e indicatore della batteria, mentre la versione Pro introduce opzioni legate all’audio e agli agenti software. Prima di scegliere come utilizzarla, vale la pena capire quali modalità sono gratuite, quanto costa l’aggiornamento e quali possibilità offre per personalizzare la mela illuminata.

Il ritorno della mela illuminata sul MacBook Pro con display PROLED XDR

Sul nuovo MacBook Pro con display PROLED XDR, Apple ha rimesso al suo posto la mela illuminata insieme ad altre novità hardware: schermo Tandem OLED, Dynamic Island al posto del notch, altoparlanti rivisti e un design più leggero. Di serie, però, le scelte sono poche. Il logo luminoso può restare spento, così da richiamare i MacBook più recenti, oppure può regolarsi in automatico in base alla luminosità del display. Fine. Niente controlli più precisi, niente effetti, niente profili su misura.

Qui entra in gioco Backglow, pensata per chi vuole gestire la luce della mela in modo più libero. Un dettaglio, certo, ma non proprio invisibile: mentre si lavora non lo si vede, perché sta sul retro del coperchio. Lo vedono gli altri. Oppure può tornare utile al buio, su una scrivania condivisa, magari durante una sessione serale.

Modalità gratuite: luminosità fissa, effetto respiro e indicatore batteria

La versione gratuita di Backglow mette a disposizione quattro modalità per controllare il logo Apple luminoso. Con Off la mela si spegne del tutto. Con Steady resta accesa a una luminosità scelta dall’utente dall’icona nella barra dei menu. Poi c’è Breathe, un effetto morbido, a dissolvenza, che ricorda la vecchia luce di sospensione dei MacBook di qualche anno fa: quella pulsazione lenta che molti utenti non hanno dimenticato.

Infine, Battery abbassa poco alla volta la luminosità del logo quando la batteria scende, trasformando la mela in una specie di indicatore visivo. Secondo lo sviluppatore, l’app lavora in locale: non richiede account, non traccia l’uso e non manda dati a server esterni. Una scelta semplice, ma importante per un programma che resta sempre attivo sul Mac.

Versione Pro: logo a tempo di musica e segnali visivi per Claude Code

La versione Pro di Backglow costa al lancio 9 dollari, con prezzo destinato a salire a 15 dollari dopo il periodo iniziale, e aggiunge due funzioni più particolari. La modalità Music fa illuminare il logo Apple seguendo il ritmo dell’audio riprodotto dal Mac. Buis precisa che l’app ascolta quello che il computer sta già riproducendo, senza usare il microfono: quindi niente registrazioni e niente suoni ambientali salvati.

L’altra funzione, Agents, è pensata per chi usa Claude Code. Un bagliore leggero indica che l’agente è in attesa, una pulsazione regolare segnala che sta lavorando, mentre un doppio lampeggio rapido avvisa che serve un intervento dell’utente. Per attivarla bisogna scegliere Agents nell’app e collegare Claude.

Può avere senso anche con il MacBook chiuso, perché Backglow consente al logo di restare acceso. Non cambia il modo di lavorare, certo. Ma aggiunge un segnale immediato, piccolo e visibile. Molto da Mac.