Un vecchio CD graffiato può tornare leggibile se lo sporco o un danno superficiale ostacolano il laser, mentre un’incisione sul lato dell’etichetta può compromettere i dati.

Un disco che salta durante una canzone o che il computer rifiuta di aprire merita prima di tutto un controllo sotto una lampada. Una ditata sul lato lucido può disturbare la lettura quanto un graffio. Usa un panno senza pelucchi e individua il lato graffiato. Se è superficiale, un altro lettore potrebbe riuscire a leggere il CD. Per un disco che contiene file o registrazioni insostituibili, la priorità è farne una copia appena possibile.

Come pulire un CD prima di riprovare

Prendi il disco dal bordo esterno o dal foro centrale, così eviti di lasciare altre impronte. Appoggialo su una superficie pulita e passa sul lato di lettura un panno morbido che non lasci fibre. Muovi il panno dal centro verso il bordo, seguendo una linea retta. Ripeti in un altro punto se serve. Strofinare in cerchio rischia di lasciare segni lungo la direzione seguita dal laser, dove possono interferire con un tratto più lungo della traccia.

Per una macchia che resta puoi inumidire appena il panno con acqua distillata e asciugare delicatamente. Attendi che la superficie sia asciutta prima di far girare il CD. A quel punto prova a riprodurre il brano che saltava o a copiare il file che dava errore. Il test di lettura ti dice se la pulizia è stata sufficiente. Se il disco funziona, puoi passare subito alla copia dei contenuti.

Un CD accanto al panno morbido

Quali graffi possono compromettere i dati

Il verso del graffio conta. Un segno che va dal centro verso il bordo attraversa la traccia in più punti separati. Uno che segue la circonferenza può invece coprirne un tratto continuo, più difficile da gestire per la correzione degli errori. Controlla poi il lato stampato. Nei CD lo strato riflettente si trova vicino all’etichetta. Se un’incisione lo ha raggiunto, lucidare la plastica sul lato opposto non può ricostruire i dati mancanti.

Tra i rimedi domestici citati da Engadget ci sono dentifricio e cera, ma il risultato è incerto. Un abrasivo può lasciare altri segni e la cera può lasciare residui. Per un disco raro con graffi superficiali sul lato di lettura, puoi chiedere a un laboratorio se il supporto è adatto a una lucidatura professionale. L’intervento agisce sulla superficie attraverso cui passa il laser. La possibilità di recupero dipende dalla profondità del danno e dallo stato del disco.

Come mettere al sicuro i brani e i file

Se il lettore abituale continua a saltare, prova un’altra unità ottica. Se il computer riconosce il disco, copia subito i file leggibili su un altro supporto. Per un CD audio puoi estrarre i brani in file digitali. Apri alcuni file e ascolta anche i punti in cui la riproduzione si interrompeva. La verifica della copia aiuta a capire se hai recuperato davvero il materiale che ti interessa.

Una volta recuperati i contenuti, conserva una seconda copia separata dalla prima. Riponi il CD nella sua custodia rigida e prendilo sempre dai bordi quando lo usi. Se il lato dell’etichetta presenta danni e nessun lettore apre il supporto, il valore dei contenuti è il criterio per decidere se chiedere una valutazione professionale.