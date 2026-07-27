Come pulire gli altoparlanti del cellulare per ripristinare il suono originale

Lo smartphone passa ogni giorno da tasche, borse, tavoli e zaini: polvere, lanugine e residui di grasso finiscono facilmente nelle piccole griglie esterne. Il risultato si sente nelle chiamate più basse, nei vocali meno chiari, nella musica e nei video che sembrano perdere forza. La regola, però, è semplice: strumenti adatti, mano leggera. Niente aghi, niente clip. E un po’ di pazienza.

Il problema, quasi sempre, nasce dall’uso di tutti i giorni. Lo smartphone finisce nei jeans, sul tavolo della cucina, nello zaino, magari accanto a chiavi e fazzoletti. Così raccoglie polvere, pelucchi e particelle di grasso, che con il tempo si fermano sulle griglie degli altoparlanti. All’inizio il calo si nota appena: una telefonata in strada, un messaggio vocale in viva voce, un video ascoltato al volo. Poi il suono diventa più chiuso, come se arrivasse da dietro un velo.

Le griglie audio, soprattutto nei modelli più recenti, sono sottili e proteggono parti interne delicate, comprese quelle pensate per limitare l’ingresso di acqua e polvere. Per questo forzarle con oggetti rigidi è una pessima idea: una membrana graffiata o bucata non si sistema con una spazzolata. Nei laboratori di assistenza il consiglio è sempre lo stesso: prima si pulisce, poi si valuta. Se il difetto resta, allora ha senso pensare a un controllo tecnico.

Spazzolino e masilla adesiva: così si liberano le griglie senza fare danni

Il primo tentativo per pulire gli altoparlanti dello smartphone va fatto a secco, con uno spazzolino da denti dalle setole in nylon morbide o di media durezza. Il telefono va tenuto leggermente inclinato verso il basso, così lo sporco staccato cade fuori e non rientra nella scocca. I movimenti devono essere leggeri, circolari, senza premere. Non si sta grattando una superficie dura: si sta lavorando su una zona delicata. Poco alla volta, la griglia può tornare libera.

Spazzolino a setole morbide e masilla adesiva vicino alla griglia dell’altoparlante dello smartphone, per una pulizia sicura.

Può aiutare anche la masilla adesiva riutilizzabile, una pasta morbida simile a quella usata per fissare piccoli oggetti alle pareti. Va appoggiata sulla zona dell’altoparlante e premuta appena, senza spingerla dentro i fori. Deve catturare polvere incrostata e lanugine, non entrare nel telefono. Meglio evitare, invece, i bastoncini di cotone: le fibre possono sfilacciarsi, restare nella cavità e compattare lo sporco. Un rimedio molto comune, ma spesso controproducente.

Da lasciare nel cassetto anche aghi, spilli, graffette e strumenti metallici appuntiti. Sembrano la scorciatoia più rapida quando un granello resta incastrato, ma possono bucare la rete protettiva o danneggiare il trasduttore interno. Il telefono, lì per lì, può anche sembrare “liberato”. Il danno però può uscire dopo: vibrazioni strane, fruscii, chiamate meno pulite.

Onde a 165 Hz: quando le frequenze aiutano contro residui e umidità

Quando lo sporco è molto fine, oppure quando nella zona degli altoparlanti è entrata una lieve traccia di umidità, la pulizia manuale può non bastare. In questi casi si possono usare strumenti digitali basati su frequenze acustiche di espulsione, presenti in alcuni dispositivi o disponibili tramite app per Android e iOS. Il principio è semplice: l’altoparlante vibra a una certa frequenza e spinge verso l’esterno aria, microgocce e particelle leggere.

La frequenza più citata è intorno ai 165 Hz. Va riprodotta con il volume alto, tenendo il telefono su una superficie stabile, meglio se con le griglie rivolte verso il basso o leggermente inclinate. Il suono può essere fastidioso, secco, quasi monotono. È normale. Dopo pochi cicli, senza esagerare, si può passare di nuovo lo spazzolino asciutto per togliere ciò che è stato spinto fuori. Se però il telefono è caduto in acqua o mostra segni chiari di infiltrazione, questa procedura non sostituisce l’assistenza. In quel caso serve prudenza, non improvvisazione.

Alcol isopropilico al 99%: come togliere lo sporco ostinato senza rischi inutili

Se il calo di volume dipende da grasso, residui appiccicosi o sporco oleoso, la pulizia a secco potrebbe non bastare. Si può allora usare l’alcol isopropilico al 99%, spesso impiegato nella manutenzione elettronica perché evapora rapidamente e, a differenza dell’alcol sanitario comune, non contiene una quantità importante di acqua. La regola resta una: pochissimo prodotto.

Il metodo più sicuro è inumidire appena le setole dello spazzolino, controllando bene che non gocciolino, e passarle sulla griglia con movimenti brevi e leggeri. L’alcol aiuta a sciogliere i residui organici e a liberare i passaggi dell’aria, ma non deve entrare nel telefono in quantità. Dopo il trattamento conviene lasciare lo smartphone fermo per qualche minuto, senza collegarlo al caricabatterie e senza coprire le aperture. Se il suono torna pulito, il problema era quasi certamente esterno. Se resta ovattato, meglio fermarsi: insistere, a quel punto, può fare più danni che altro.