Smetti di usare gli auricolari senza pulirli, le conseguenze sono peggiori di quanto pensi

Usare AirPods e auricolari wireless per ore, tutti i giorni, in ufficio, in treno o mentre ci si allena, significa portarli a contatto continuo con cerume, sudore e sporco. Dal 2026 il problema riguarda milioni di utenti: audio più basso, suono ovattato, irritazioni all’orecchio e una custodia di ricarica che, spesso, diventa un piccolo deposito di residui. Il punto è banale, ma lo si rimanda sempre: gli auricolari entrano nel condotto uditivo, poi finiscono nel case, magari passano da una scrivania a una tasca. «Sembrano puliti finché non si guarda la griglia da vicino», ripetono spesso i tecnici dei centri assistenza. E lì, tra microfoni e mesh degli speaker, si capisce perché pulirli non è un dettaglio.

Cosa usare e cosa evitare: panni, cotton fioc, acqua micellare e salviette disinfettanti

Per pulire bene gli AirPods non serve chissà cosa. Bastano un panno morbido senza pelucchi, cotton fioc asciutti, poca acqua e, per alcuni modelli, i prodotti indicati da Apple. Nelle istruzioni aggiornate, per gli AirPods di terza e quarta generazione, compaiono anche acqua micellare, acqua distillata e uno spazzolino a setole morbide, come quelli per bambini. Tutto però va usato con delicatezza. Non bisogna trasformare il tavolo della cucina in un banco da laboratorio: meno si improvvisa, meglio è.

Apple permette di usare salviette con alcol isopropilico al 70%, salviette con alcol etilico al 75% o salviette disinfettanti tipo Clorox sulle parti esterne degli auricolari. Ma il limite è chiaro: non devono finire sulla rete degli speaker, sul tessuto a maglia o sui cuscinetti degli AirPods Max. Candeggina e perossido di idrogeno, invece, vanno lasciati perdere. Sono prodotti troppo aggressivi e possono rovinare finiture, membrane e materiali porosi. Basta una goccia nel punto sbagliato per fare danni.

Pulizia quotidiana: pochi gesti per salvare audio e igiene

La cura più efficace degli auricolari Bluetooth è quella rapida, fatta spesso. Dopo l’uso, un passaggio con un panno asciutto e senza pelucchi. Poi un cotton fioc asciutto sulle griglie di microfoni e altoparlanti, senza premere. Questa piccola abitudine aiuta a limitare il cerume sugli AirPods, che con il tempo può abbassare il volume, rendere il suono più chiuso o tappare una parte della rete. Capita più spesso di quanto si pensi: un auricolare dato per “rotto”, a volte, è soltanto sporco.

C’è poi il tema dell’igiene dell’orecchio. Gli auricolari toccano sudore, creme, polvere e superfici non sempre pulite. Se cadono sul pavimento della palestra o sul marciapiede, raccolgono altro sporco prima di tornare nella custodia. Secondo le indicazioni dei produttori, quando sono umidi è meglio lasciarli asciugare e non chiuderli subito nel case. Per chi li perde spesso dall’orecchio, un laccetto o un supporto in silicone può evitare cadute e contatti inutili. Non sarà il massimo dell’eleganza, ma funziona.

Pulizia profonda di AirPods, AirPods Pro, AirPods Max e custodia di ricarica

Quando gli AirPods sono incrostati di cerume, bisogna andare con calma. Prima si passa un panno appena inumidito con acqua, poi uno asciutto. Dopo, meglio lasciarli qualche minuto all’aria prima di rimetterli nella custodia di ricarica. Se la rete resta sporca, Apple consiglia di tenere l’auricolare con la griglia rivolta verso il basso e passare piano un cotton fioc asciutto, così da non spingere i residui all’interno.

Per gli AirPods di terza e quarta generazione, la pulizia più accurata prevede acqua micellare con PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides tra gli ingredienti: si bagna uno spazzolino morbido, si lavora sulla mesh con movimenti circolari per circa 15 secondi, si tampona su carta assorbente e si ripete tre volte. Poi si risciacqua lo spazzolino con acqua distillata, si passa di nuovo sulla rete per altri 15 secondi e si lascia asciugare tutto per almeno due ore.

Gli AirPods Pro hanno un passaggio in più, perché montano gommini rimovibili. Le punte auricolari si staccano, si risciacquano con acqua e, se resta sporco, si puliscono con un cotton fioc appena umido. Prima di rimetterle al loro posto devono essere perfettamente asciutte.

Per AirPods Max e AirPods Max 2, invece, la pulizia riguarda anche archetto e cuscinetti: Apple indica una miscela con una tazza d’acqua e un cucchiaino di detergente delicato, da usare con un panno senza pelucchi. Poi si passa un panno con sola acqua e si lascia asciugare tutto completamente.

Anche la custodia degli AirPods va pulita: basta un panno leggermente umido o, se serve, una salvietta alcolica sulle superfici esterne. Poi va lasciata aperta e capovolta finché non è asciutta. Perché rimettere auricolari puliti in un case sporco, alla fine, è il modo più veloce per ricominciare da capo.