Il punto è semplice: spesso non serve rubare lo smartphone. Basta convincere la vittima a fare un gesto apparentemente innocuo, come scansionare un QR code o condividere un codice ricevuto via SMS. Lo ricordano le indicazioni del Centro assistenza WhatsApp e gli esperti di cybersicurezza.

La crittografia end-to-end resta una delle protezioni principali di WhatsApp: i messaggi, mentre viaggiano da un telefono all’altro, non possono essere letti da estranei. Ma questo non significa che l’account sia al sicuro in ogni caso. Se qualcuno riesce ad associare un nuovo dispositivo con l’inganno, la crittografia non viene violata: viene aggirato l’accesso.

Una volta collegato un telefono, un tablet o un computer non autorizzato, chi lo controlla può leggere le chat disponibili, inviare messaggi al posto della vittima, vedere foto e allegati, chiamare contatti o cambiare alcune impostazioni. Il tutto mentre lo smartphone principale continua a funzionare come sempre. Ed è proprio questo a rendere l’intrusione più difficile da scoprire.

Nella maggior parte dei casi non servono strumenti sofisticati. Serve, piuttosto, far abbassare la guardia. Un messaggio da un contatto conosciuto, un link che sembra familiare, una pagina simile a un servizio usato ogni giorno. Frasi come “Guarda questa foto, ci sei anche tu” bastano spesso a far scattare la trappola.

Come funziona l’accesso tramite dispositivi collegati

La funzione “Dispositivi collegati” di WhatsApp permette di usare lo stesso account su più apparecchi: computer, tablet o telefoni secondari. È una funzione comoda e molto usata. Si apre l’app, si entra nella sezione dedicata, si scansiona un QR code e la sessione parte. Da quel momento, il dispositivo collegato può usare WhatsApp anche se il telefono principale non è sempre attivo.

Una scena domestica che richiama il rischio di accessi non autorizzati a WhatsApp tramite dispositivi collegati.

È il normale funzionamento di WhatsApp Web, per esempio, utile a chi lavora al computer e preferisce rispondere da lì. Il problema nasce quando qualcuno manipola la procedura. Se un aggressore riesce a far scansionare alla vittima un QR code preparato apposta, può collegarsi al suo account WhatsApp. In molti casi non deve conoscere alcuna password: l’autorizzazione arriva dal gesto compiuto dall’utente.

Questo abuso viene spesso chiamato “ghost pairing”, cioè appairage fantasma. Il nome rende bene l’idea: l’accesso c’è, ma resta nascosto. Non compare per forza un avviso evidente, il telefono non si blocca, l’app continua a funzionare. Per accorgersene bisogna controllare l’elenco delle sessioni attive e verificare se c’è qualcosa che non torna.

Le due trappole più usate: QR code e falsi link di verifica

La prima trappola è quella del QR code. L’aggressore può inviarlo dicendo che serve per entrare in un gruppo, recuperare una foto, confermare un accesso o attivare un servizio. La vittima lo inquadra pensando di fare un’operazione normale. In realtà sta autorizzando il collegamento di un dispositivo estraneo al proprio account WhatsApp. Tutto in pochi secondi.

La seconda tecnica passa dai falsi link di verifica. Arriva un messaggio, a volte da un profilo già compromesso o da un numero che sembra affidabile, con un invito a cliccare: “Ti ho trovato in questa immagine”, “Conferma il tuo profilo”, “Guarda questo contenuto”. La pagina che si apre può imitare social network o servizi molto noti. L’utente inserisce il numero di telefono e poco dopo riceve un codice.

Quello è il passaggio decisivo. Se il codice viene comunicato o inserito nella pagina falsa, il criminale può completare l’associazione o tentare di registrare l’account su un altro dispositivo. WhatsApp raccomanda di non condividere mai il codice a sei cifre ricevuto via SMS, nemmeno con persone conosciute: un contatto, infatti, potrebbe essere stato violato e usato per colpire altri utenti.

Cosa controllare subito e come disconnettere gli accessi sospetti

Il controllo più rapido si fa direttamente dall’app. Bisogna aprire WhatsApp, entrare in Impostazioni e poi in Dispositivi collegati — su alcuni telefoni la voce può comparire come Apparecchi collegati. In quella schermata si vedono le sessioni attive, con informazioni sul tipo di dispositivo, sul browser o sul sistema usato e, in alcuni casi, sull’ultima attività registrata.

Se compare un dispositivo sconosciuto, va scollegato subito. Basta toccare la sessione sospetta e scegliere “Disconnetti”. Attenzione anche ad altri segnali: messaggi inviati senza averli scritti, contatti che riferiscono conversazioni strane, codici di verifica arrivati senza richiesta, accessi in orari insoliti. Sono dettagli piccoli, ma possono fare la differenza.

Se si teme di aver perso il controllo dell’account, il Centro assistenza WhatsApp indica una procedura precisa: reinstallare l’app e registrare di nuovo il proprio numero. A quel punto arriva un codice a sei cifre via SMS. Una volta inserito, le altre sessioni collegate vengono disconnesse. Dopo, meglio attivare la verifica in due passaggi, con un PIN personale, e avvisare i contatti più stretti se dal proprio numero sono partiti messaggi sospetti. Una precauzione semplice, ma spesso decisiva.