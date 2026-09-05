Come mai gli smartphone si scaricano anche mentre sono spenti?

Un telefono lasciato in casa, in viaggio o dimenticato per mesi in un cassetto continua a perdere un po’ di energia. Succede per piccoli consumi interni e per un normale processo chimico, l’autoscarica. Così può capitare di spegnerlo al 40 o al 50% e ritrovarlo, settimane dopo, con una percentuale più bassa. Niente di strano, se il calo resta contenuto: è semplicemente il modo in cui lavorano le batterie agli ioni di litio.

Spegnere un telefono non significa tagliare ogni collegamento con la batteria. Alcuni circuiti restano comunque alimentati, anche se consumano pochissimo: il sistema che fa rispondere il tasto di accensione, l’orologio interno, alcune funzioni che controllano la batteria e, su certi modelli, parti legate alla memoria dello stato del dispositivo.

È un consumo minimo, quasi impercettibile nella vita di tutti i giorni. Però esiste. Serve, per esempio, a permettere allo smartphone di riaccendersi nel modo corretto, recuperare data e ora e gestire senza problemi la fase di avvio. In altre parole, “spento” non vuol dire completamente isolato dalla batteria: vuol dire che il consumo è ridotto al minimo.

Rispetto a un telefono acceso, la differenza resta enorme. Con schermo, app in background, Wi-Fi, Bluetooth e rete mobile, la batteria scende molto più in fretta. Da spento, invece, il calo è lento. Per questo spegnere il dispositivo prima di un viaggio, o quando si sa di non usarlo per qualche giorno, può aiutare a conservare più carica residua.

Autoscarica delle batterie al litio: perché la percentuale cala comunque

La ragione principale del calo è l’autoscarica delle batterie al litio. È un fenomeno naturale: dentro la batteria continuano ad avvenire piccole reazioni chimiche che disperdono una parte dell’energia accumulata, anche se il telefono è spento e resta fermo.

Uno smartphone lasciato spento in un cassetto con il cavo scollegato, simbolo della scarica lenta anche a telefono inutilizzato.

In condizioni normali, una batteria agli ioni di litio può perdere in media circa l’1-2% di carica al mese quando il dispositivo non viene usato. È una stima, non una regola fissa. Cambia in base al modello, allo stato della batteria e al posto in cui lo smartphone viene conservato. Un telefono nuovo, tenuto al fresco, tende a perdere meno energia. Uno più vecchio, magari usato per anni, può scaricarsi più rapidamente.

Il punto è che la batteria non è un serbatoio immobile. Anche quando sembra ferma, continua a “lavorare” sul piano chimico. Ecco perché un vecchio smartphone lasciato a lungo in un cassetto non manterrà la stessa percentuale che aveva al momento dello spegnimento. Dopo mesi può scendere molto, fino ad arrivare a livelli bassissimi.

Caldo, vecchiaia e lunghi periodi nel cassetto: cosa fa scaricare prima la batteria

La temperatura pesa molto. Tenere lo smartphone in un posto caldo — dentro un’auto parcheggiata al sole, vicino a una finestra, in una stanza poco arieggiata d’estate — può accelerare l’autoscarica e, col tempo, ridurre la capacità della batteria. Il calore favorisce le reazioni chimiche interne e mette sotto stress le celle.

Conta anche l’età del telefono. Dopo molti cicli di ricarica, la batteria perde una parte della sua capacità iniziale. È il motivo per cui un dispositivo usato per tre o quattro anni dura meno rispetto ai primi mesi. Se poi viene lasciato spento per molto tempo, magari con una carica molto bassa, si rischia di ritrovarlo completamente scarico. In certi casi può servire più tempo per riaccenderlo, oppure bisogna lasciarlo collegato al caricatore per diversi minuti prima di vedere un segnale di vita.

C’è infine il classico cassetto, dove spesso finiscono i telefoni sostituiti. Sembra una scelta senza conseguenze, ma se il dispositivo resta lì per mesi senza controllare la carica, la batteria può scendere sotto livelli poco salutari. Il danno non è sempre immediato. Nel tempo, però, l’autonomia può peggiorare.

La regola del 50%: come conservare uno smartphone fermo senza rovinare la batteria

Per conservare a lungo uno smartphone inutilizzato, la regola più prudente è lasciarlo intorno al 50% di carica. Non pieno, non scarico. È una via di mezzo che riduce lo stress sulle celle e abbassa il rischio di una scarica profonda durante i mesi di inattività.

Meglio evitare gli estremi. Riporre il telefono allo 0% può portare la batteria sotto il livello minimo di sicurezza, con possibili problemi al riavvio o perdita di capacità. Lasciarlo al 100% per molto tempo, invece, tiene la batteria in una condizione di tensione alta, poco adatta alla conservazione prolungata.

La soluzione è semplice: caricare lo smartphone fino a metà, spegnerlo, metterlo in un luogo fresco e asciutto e controllarlo ogni due o tre mesi. Se la percentuale è scesa troppo, basta riportarla vicino al 50%. Una piccola attenzione, ma utile. Soprattutto per chi tiene un telefono di riserva, un vecchio modello per le emergenze o un dispositivo da usare di nuovo in viaggio.