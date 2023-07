Come l'iPad ma ad un PREZZO STRACCIATO: il tablet Android 12 a MENO DI 60 EURO

Hai bisogno di un tablet potente ma economico, perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Allora non puoi assolutamente perdere l’occasione di acquistare il Tablet Android 12 TECLAST in offerta su Amazon a soli 59,99€, con uno sconto del 20% e un coupon di 20€ di sconto aggiuntivo.

Questo dispositivo ti offre tutte le funzionalità di un tablet di fascia alta a un prezzo accessibile, rendendolo l’alternativa perfetta all’Apple iPad. La spedizione è gratuita ma approfittane subito, gli articoli stanno andando a ruba!

Tablet Android 12 TECLAST: tutte le specifiche tecniche

Il Tablet Android 12 TECLAST è progettato per offrire un’esperienza di utilizzo fluido e piacevole. Con il suo ampio schermo, le potenti prestazioni e il sistema operativo Android, questo tablet soddisferà le tue esigenze quotidiane di navigazione web, intrattenimento e produttività.

Ecco le specifiche tecniche più importanti del Tablet Android 12 TECLAST:

Schermo da 10 pollici : Il tablet è dotato di un ampio schermo da 10 pollici con risoluzione HD, che ti permetterà di goderti contenuti multimediali con dettagli nitidi e colori vivaci. Sarai immerso in un’esperienza visiva coinvolgente durante la visione di film, la navigazione web e la lettura di libri e riviste.

Processore quad-core : Il Tablet Android 12 TECLAST è alimentato da un processore quad-core, che offre prestazioni veloci e reattive per multitasking, giochi e applicazioni di produttività. Potrai eseguire le tue attività quotidiane senza rallentamenti o blocchi.

Memoria espandibile : Con una memoria interna da 32 GB, avrai spazio sufficiente per salvare i tuoi file, foto, video e preferiti. Inoltre, grazie allo slot per schede microSD, potrai espandere la memoria fino a 128 GB, garantendo ancora più spazio per i tuoi contenuti.

Batteria di lunga durata : Il tablet è dotato di una batteria ad alta capacità che ti permette di utilizzare il dispositivo per lunghe sessioni senza dover ricaricare frequentemente. Potrai goderti ore di navigazione web, giochi e riprodurre video senza interruzioni.

Connettività versatile : Il Tablet Android 12 TECLAST offre una varietà di opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi, Bluetooth e porta micro USB. Potrai collegare dispositivi esterni, come tastiere, mouse e altoparlanti, per un’esperienza più completa.

Ad oggi il Tablet Android 12 TECLAST è disponibile a soli 59,99€ con uno sconto del 20% e un coupon di 20€ di sconto aggiuntivo su Amazon. Si tratta di un dispositivo versatile, potente ed economico che ti accompagnerà nelle tue attività quotidiane, non fartelo scappare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.