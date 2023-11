Come l'AirTag ma a MINI PREZZO: il Tile Sticker bluetooth è tuo a SOLI 22 EURO

Per chiunque abbia mai perso le chiavi o dimenticato dove ha lasciato un oggetto importante, Amazon offre la soluzione perfetta: il Tile Sticker Cercatore di chiavi Bluetooth è ora disponibile a soli 22,49€, con uno sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questa offerta rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca un modo semplice ed efficace per tenere traccia dei propri oggetti, coglila al volo!

Tile Sticker Cercatore di chiavi Bluetooth: modalità di utilizzo

Il Tile Sticker è un dispositivo di tracciamento Bluetooth piccolo e versatile, che può essere attaccato a qualsiasi oggetto, dalle chiavi al telecomando, al portafoglio. Grazie alla sua adesività, può essere facilmente fissato e rimane al suo posto, offrendoti tranquillità e sicurezza.

Una delle sue caratteristiche principali è la portata del segnale Bluetooth, che permette di localizzare oggetti fino a una certa distanza. Se l’oggetto è nelle vicinanze, puoi far suonare il Tile tramite l’app dedicata per trovarlo rapidamente.

Inoltre, se il tuo oggetto si perde fuori dalla portata Bluetooth, puoi utilizzare la funzione “Trova ultimo posto” nell’app Tile per visualizzare l’ultima posizione nota. E se questo non bastasse, la comunità Tile può aiutarti: quando qualcuno con l’app Tile passa vicino al tuo oggetto perduto, riceverai una notifica anonima con la sua posizione aggiornata.

Il Tile Sticker è anche resistente all’acqua, il che lo rende adatto per l’uso in tutte le condizioni, sia in casa che all’aperto. La sua batteria a lunga durata garantisce fino a 3 anni di utilizzo senza la necessità di sostituirla, rendendolo un investimento affidabile e duraturo.

Oggi il Tile Sticker Cercatore di chiavi Bluetooth è disponibile su Amazon a soli 22,49€ grazie ad uno sconto del 25%. Finalmente potrai vivere in tranquillità senza la preoccupazione di perdere i tuoi oggetti più importanti!

