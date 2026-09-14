Come inviare vocali su WhatsApp senza nemmeno aprire l'App

Una scorciatoia pensata da Meta per rendere più veloce un gesto ormai quotidiano per milioni di utenti. La novità, segnalata da WABetaInfo nelle ultime versioni beta, non è ancora per tutti: al momento la vedono solo alcuni tester iscritti al programma sperimentale sul Google Play Store.

Il nuovo widget WhatsApp consente di avviare la registrazione di una nota vocale direttamente dalla Home dello smartphone, senza entrare prima nell’elenco chat o aprire una conversazione. Basta un tocco: si apre una schermata dedicata e da lì si può parlare, mettere in pausa, riprendere o cancellare tutto prima dell’invio. Una scorciatoia semplice, soprattutto per chi usa i vocali più della tastiera.

Nella beta compaiono i comandi principali: registra, pausa, riprendi, elimina e conferma. Il messaggio, però, non parte da solo mentre si registra. Resta in attesa dell’ultimo via libera dell’utente. Un dettaglio importante, perché evita invii sbagliati, audio tagliati, rumori di fondo o frasi lasciate a metà.

Nelle prime immagini diffuse da chi segue le beta, il widget ha dimensione predefinita 3×1: occupa poco spazio, ma può essere spostato e ridimensionato come gli altri widget di Android. Meta, almeno per ora, non lo aggiunge automaticamente alla Home: dovrà farlo l’utente dalle impostazioni del launcher.

Dalla beta 2.26.24.2 al rollout 2.26.30.2: chi può provarlo ora

La funzione era stata vista per la prima volta nella versione WhatsApp beta per Android 2.26.24.2. In quel caso, però, c’erano solo tracce nel codice: segni di un lavoro in corso, non ancora una funzione pronta da usare. Come spiegato da WABetaInfo, si trattava di uno sviluppo interno, visibile più agli osservatori delle beta che agli utenti.

Uno smartphone mostra un widget in Home per registrare e inviare rapidamente un messaggio vocale, come nella novità WhatsApp su Android.

Il passo successivo è arrivato con l’aggiornamento beta 2.26.30.2, distribuito tramite Google Play Store ad alcuni iscritti al programma di test. Da quel momento il widget ha iniziato a comparire per un gruppo ristretto di account. È la strada abituale di WhatsApp: prima pochi utenti, poi un rilascio più ampio se non emergono bug o problemi.

Per ora non c’è una data ufficiale per l’arrivo nella versione stabile. Meta non ha pubblicato comunicazioni dedicate. Il quadro, quindi, resta quello ricostruito dalle beta e dalle segnalazioni di chi ha ricevuto l’aggiornamento.

Invio a più destinatari e conferma prima di spedire

Uno degli elementi più interessanti è la possibilità di registrare un messaggio vocale e scegliere dopo a chi inviarlo. L’audio viene preparato prima, poi l’utente seleziona una o più chat di destinazione. È un funzionamento diverso dal vocale classico, registrato dentro una conversazione già aperta, dove il destinatario è deciso fin dall’inizio.

Può essere utile per un aggiornamento da mandare a più colleghi, una comunicazione in famiglia o un promemoria rapido per due o tre contatti. Prima dell’invio, comunque, resta il passaggio di conferma: si può decidere se procedere, cancellare il file o tornare alla gestione della registrazione, almeno secondo quanto visto nella beta.

Sul fronte privacy, al momento non risultano cambiamenti rispetto alla gestione normale dei vocali su WhatsApp. I messaggi vocali rientrano nella crittografia end-to-end prevista dalla piattaforma per chat e chiamate. L’uso del microfono dalla Home, però, passerà sempre dai permessi già concessi all’app e dalle impostazioni di Android.

Perché WhatsApp spinge sui vocali rapidi senza aprire l’app

La scelta di lavorare su un widget per inviare vocali conferma una linea ormai chiara: WhatsApp vuole ridurre i passaggi tra quello che l’utente vuole fare e l’invio del contenuto. Meno tocchi, meno schermate, meno attesa. Su una piattaforma usata ogni giorno da miliardi di persone, anche pochi secondi possono fare la differenza. I messaggi vocali non sono più una semplice alternativa al testo: sono diventati un modo stabile di comunicare.

C’è chi li manda mentre cammina, chi li usa in auto — con le dovute cautele — e chi li preferisce perché scrivere richiederebbe più tempo. Allo stesso tempo dividono: per alcuni sono comodissimi, per altri una seccatura da ascoltare nel momento sbagliato. Il nuovo widget entra proprio in questa abitudine e prova a renderla ancora più immediata.

La novità arriva mentre WhatsApp sta lavorando anche su altre parti del servizio, tra WhatsApp Web, gestione dei media e strumenti per usare meglio l’app su dispositivi diversi. Se supererà la fase di prova, il widget per i vocali sarà una modifica piccola ma molto visibile nella giornata degli utenti Android. Non cambierà il modo di messaggiare per tutti. Per chi vive di vocali, però, potrebbe diventare una scorciatoia da usare molte volte al giorno.