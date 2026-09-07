Come installare app su Smart TV: guida pratica per tutti i principali marchi

Poi bisogna solo capire dove si trova lo store del proprio marchio. La procedura cambia un po’ da modello a modello, ma la sostanza è quasi sempre la stessa: si entra nella schermata principale, si apre il negozio digitale, si cerca l’app e si avvia il download. A cambiare, spesso, sono i nomi dei menu. Ed è lì che molti si perdono.

Prima di scaricare qualunque applicazione, la Smart TV deve essere collegata alla rete di casa. Si può fare con il Wi-Fi oppure con un cavo Ethernet inserito nel modem. Di solito il televisore chiede di impostare la connessione durante il primo avvio. Se quel passaggio è stato saltato, niente paura: basta entrare nelle Impostazioni e cercare voci come Rete, Connessione, Internet o nomi simili.

Dove si trova lo store: tra APPS, Smart Hub, Google Play e VIDAA Store

È un passaggio banale, ma fondamentale. Senza collegamento a Internet, lo store delle app non si apre o restituisce messaggi di errore. Dopo aver inserito la password del Wi-Fi — occhio a maiuscole, numeri e simboli — conviene aspettare qualche secondo e controllare che la TV segnali la connessione attiva. Solo a quel punto vale la pena andare avanti.

Telecomando puntato sulla schermata Home di una Smart TV per cercare e installare nuove app dallo store.

Il punto di partenza, su quasi tutti i modelli, è il tasto Home del telecomando, quello con l’icona della casa. Premendolo si apre il menu principale della TV: può essere una barra in basso oppure una schermata a tutto schermo. Da lì si accede alle app installate, agli ingressi HDMI, alle impostazioni e allo store. Il percorso vero comincia qui.

Il nome dello store dipende dal produttore e dal sistema operativo della televisione. Sui modelli LG più recenti, basati su webOS, il negozio si chiama di solito APPS e si trova nella schermata Home. Basta scorrere tra le icone con le frecce del telecomando. All’interno compaiono categorie come intrattenimento, giochi, notizie e applicazioni aggiornate.

Sulle Smart TV Samsung, con sistema Tizen, il punto di accesso è lo Smart Hub. Dopo aver premuto Home, si seleziona la scheda App. Da qui si possono sfogliare le proposte oppure usare la ricerca interna. La schermata è pensata per essere usata dal divano, con il telecomando, anche se alcune voci possono cambiare in base all’anno di produzione del televisore.

Per molti modelli Sony, Philips e TCL recenti, invece, il riferimento è Google TV. Sui dispositivi meno nuovi si può trovare ancora Android TV. In questi casi le applicazioni passano dal Google Play Store oppure dalla sezione App integrata nel sistema. Le TV Hisense con VIDAA Smart OS, invece, usano spesso VIDAA Store, V Store o una voce simile nel menu App. Il consiglio pratico è semplice: cercare prima la parola App, poi l’icona della lente d’ingrandimento.

Ricerca, download e installazione: cosa fare con il telecomando

Una volta aperto lo store della Smart TV, la strada più rapida è usare la funzione Cerca, quasi sempre indicata da una lente d’ingrandimento. Con le frecce del telecomando si seleziona il campo di testo, poi si scrive il nome dell’app con la tastiera virtuale sullo schermo: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, RaiPlay, Mediaset Infinity o qualsiasi altro servizio compatibile.

Su alcuni telecomandi, soprattutto quelli delle TV con Google TV, si può usare anche il comando vocale. Si tiene premuto il tasto del microfono, si pronuncia il nome dell’app e si aspetta che il sistema mostri i risultati. Non sempre funziona al primo tentativo, soprattutto con titoli stranieri o se c’è rumore nella stanza. In quel caso, meglio digitare il nome a mano.

Quando l’app compare tra i risultati, va selezionata con il tasto OK o con il pulsante centrale del telecomando. Nella scheda dell’app appare il comando Installa, Scarica o Download. Premendolo parte il trasferimento. Alla fine, il pulsante diventa spesso Apri o Avvia e l’app viene aggiunta alla schermata principale oppure alla sezione Le mie app. Per alcuni servizi, poi, servirà entrare con email, password o con un codice mostrato sullo schermo.

LG, Samsung, Sony, Philips, Hisense e TCL: le differenze da conoscere

Su LG, dopo l’ingresso in APPS, le nuove applicazioni finiscono di solito in fondo alla barra della Home. Per trovarle bisogna scorrere verso destra. Su Samsung, invece, dopo l’installazione può comparire l’opzione Aggiungi a Pagina iniziale, utile per fissare l’icona nello Smart Hub e non doverla cercare ogni volta.

Le TV Sony con Google TV organizzano spesso le app nella sezione Per te e nell’area Le tue app. Sui modelli Philips compatibili con Google il percorso resta molto simile: Home, App, ricerca, installazione. Cambia la grafica, non il meccanismo. Chi ha già usato uno smartphone Android riconoscerà diversi passaggi.

Con Hisense, la voce da controllare è VIDAA Store o V Store. Il catalogo può essere diverso da quello di Google Play, perché dipende dagli accordi e dalla compatibilità del sistema VIDAA. Su TCL, infine, molti modelli recenti usano Google TV, quindi il percorso è vicino a quello di Sony e Philips. Se un’app non compare, non è detto che la TV abbia un problema: potrebbe semplicemente non essere disponibile per quel sistema operativo o per quel modello. In questi casi conviene controllare gli aggiornamenti software dalle impostazioni e poi riprovare.