Come impostare correttamente il termostato di casa per dimezzare la bolletta riscaldando correttamente

Regolare correttamente il termostato può aiutare a ridurre gli sprechi del riscaldamento, ma temperatura ideale e programmazione cambiano secondo l’abitazione e le abitudini familiari.

Con l’arrivo dei primi freddi, la bolletta del riscaldamento può aumentare anche a causa di impostazioni poco adatte. Per trovare il giusto equilibrio contano il tipo di impianto, l’isolamento e il costo dell’energia. Alcuni accorgimenti possono migliorare il comfort domestico evitando consumi inutili, senza garantire però lo stesso risparmio a tutti.

La temperatura giusta stanza per stanza: oltre i 23 gradi aumentano consumi e disagio

L’errore più comune è accendere il riscaldamento domestico “a sentimento”, magari dopo una giornata gelida, portando il termostato di casa a 24 o 25 gradi. Una tentazione comprensibile, ma cara. Secondo le indicazioni richiamate dall’IDAE, l’Istituto spagnolo per la diversificazione e il risparmio energetico, in inverno la temperatura di comfort in casa, con attività per lo più sedentarie, sta tra 21 e 23 gradi di giorno e tra 15 e 17 gradi di notte.

Oltre questa soglia l’aria si secca, il benessere non cresce davvero e i consumi salgono. Il punto è semplice: per ogni grado in più rispetto alla temperatura consigliata, il consumo può aumentare tra il 5% e il 10%, a seconda dell’isolamento dell’abitazione e del tipo di impianto.

In soggiorno, dove si passa la sera seduti, 21-22 gradi possono bastare. In camera da letto, spesso, ne servono anche meno. Insomma, non serve trasformare casa in agosto, soprattutto se poi il radiatore è bollente e la finestra resta socchiusa.

Programmare giorno, notte e fasce orarie: così il termostato aiuta davvero a risparmiare

Il termostato programmabile serve davvero quando segue la vita della casa, non quando tiene la stessa temperatura da mattina a sera. Risveglio, uscita, rientro, ore serali, notte: ogni momento può avere la sua regolazione. Chi lavora fuori può abbassare il riscaldamento nelle ore centrali, evitando di scaldare stanze vuote. Chi resta in casa può ridurre o alzare la temperatura con più gradualità, senza spegnere e riaccendere l’impianto di colpo.

Per i sistemi elettrici, come pompe di calore e radiatori elettrici, conta anche il costo dell’energia nelle diverse fasce orarie. Se la tariffa non è fissa, può convenire concentrare parte dei consumi quando l’elettricità costa meno, alzando appena il settaggio nelle ore più convenienti e riducendolo in quelle più care.

Nei vecchi modelli con la rotella, senza display in gradi, il sistema più pratico resta un termometro esterno messo dove si vive davvero: vicino al divano, alla scrivania o al tavolo della cucina. Si regola, si aspetta, si controlla. Un gesto semplice, ma spesso decisivo.

Elettrico, gas, pellet o legna: combinare le fonti in base al costo dell’energia

Chi ha più sistemi in casa — caldaia a gas, stufa a pellet, camino o pompa di calore — può contenere la spesa alternandoli in base al costo dell’energia e ai tempi di accensione. Una stufa a legna, per esempio, non scalda subito: deve arrivare a regime.

Può quindi avere senso usarla al mattino o nelle ore più fredde, lasciando poi a una pompa di calore efficiente il compito di mantenere la temperatura nel pomeriggio, se l’elettricità costa meno. Nei fine settimana, quando in alcune tariffe il prezzo per kilowattora può scendere, gli apparecchi elettrici possono diventare più convenienti rispetto ad altre soluzioni.

Non c’è una regola buona per tutti: contano metri quadrati, isolamento, esposizione, zona climatica e contratto energetico. Il principio, però, resta chiaro: il termostato non va usato come un semplice interruttore acceso-spento. Va regolato giorno per giorno. Pochi gradi, messi al momento giusto, possono pesare molto più di tante promesse di risparmio.