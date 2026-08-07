Come impedire a Google Maps di sapere dove sei stato anche se hai disattivato Wi-Fi e dati mobili

Spegnere i dati mobili, insomma, non rende il dispositivo invisibile. Per chi vuole davvero limitare il tracciamento dello smartphone, la partita si gioca nelle impostazioni giuste.

L’idea più comune è questa: se il telefono non è collegato a Internet, Google Maps non può sapere dove siamo. Ma non funziona proprio così. Lo smartphone può continuare a calcolare la posizione offline, perché alcuni strumenti restano in grado di leggere l’ambiente intorno anche senza scambiare dati con la rete mobile o con il Wi-Fi di casa.

Succede, per esempio, a chi disattiva Wi-Fi e dati mobili durante un viaggio, o finisce in una zona senza copertura, e poi trova nella Cronologia di Google Maps una traccia dei suoi spostamenti. Non è un trucco, né un malfunzionamento. Il telefono raccoglie dati locali, li tiene in memoria per un po’ e, quando torna online, può inviarli ai servizi collegati all’account Google, se i permessi sono rimasti attivi.

Google spiega nelle sue pagine di supporto che la posizione può essere ricavata mettendo insieme più segnali: GPS, reti Wi-Fi vicine, celle telefoniche e dispositivi Bluetooth. La precisione cambia a seconda del luogo, degli ostacoli e della qualità del segnale. Ma spesso basta per ricostruire un percorso in modo più che sufficiente per l’uso di tutti i giorni.

GPS, Wi-Fi e Bluetooth: le tre fonti invisibili della geolocalizzazione

Il primo protagonista è il chip GPS, presente ormai da anni negli smartphone. Non ha bisogno di Internet: riceve i segnali dai satelliti e calcola latitudine e longitudine. In buone condizioni può arrivare a una precisione di poche decine di metri. È un ricevitore passivo, ascolta e basta. Ma tanto basta perché il telefono sappia dove si trova.

Telefono, mappa e router in casa: una scena che richiama la geolocalizzazione e il tracciamento anche senza connessione.

Poi ci sono Wi-Fi e Bluetooth. Molti pensano di averli spenti davvero quando toccano i pulsanti rapidi sullo schermo. Su Android e iPhone, però, possono restare attive alcune scansioni in background, pensate per migliorare la posizione, trovare accessori o agganciarsi più in fretta alle reti conosciute. Così il telefono può rilevare router, indirizzi MAC, beacon Bluetooth e altri segnali nelle vicinanze.

È qui che la geolocalizzazione diventa meno evidente. Anche senza collegarsi a una rete Wi-Fi, lo smartphone può accorgersi che quella rete esiste e confrontarla con elenchi già noti. Lo stesso vale per le torri di telefonia mobile, usate per restringere l’area in cui si trova il dispositivo. Un bar, una stazione, un condominio: il telefono legge ciò che ha intorno, anche quando l’utente è convinto di aver spento tutto.

Cronologia e cache locale: quando i dati offline finiscono sui server Google

Se Google Maps ha il permesso di accedere alla posizione, i dati raccolti possono finire nella cache locale del telefono. In pratica restano lì, in attesa di una connessione. Quando tornano i dati mobili o il Wi-Fi, quelle informazioni possono essere inviate ai server Google e collegate ai servizi dell’account.

Il nodo vero è la Cronologia, oggi gestita dalle impostazioni dell’account Google e, sui dispositivi più recenti, anche con opzioni legate al salvataggio sul dispositivo. Se è attiva, gli spostamenti possono essere conservati per ricostruire percorsi, luoghi visitati e tempi di permanenza. Google presenta la funzione come utile per ritrovare tragitti, ricevere suggerimenti e rendere Maps più comodo da usare.

Resta però una questione di scelta. Chi vuole usare Maps per navigare può concedere la posizione solo mentre usa l’app. Chi invece non vuole accumulare dati deve controllare anche Attività web e app, perché alcune informazioni sulla posizione possono essere collegate alle ricerche e ad altri servizi Google. “Pensavo bastasse spegnere Internet”, scrivono spesso gli utenti nei forum di assistenza. No, non basta.

Le impostazioni da cambiare su Android e iPhone per bloccare il tracciamento

Per ridurre davvero il tracciamento dello smartphone, il primo passo è spegnere la posizione a livello di sistema. Su Android si può fare dal pannello rapido o da Impostazioni > Posizione. Su iPhone il percorso è Impostazioni > Privacy e sicurezza > Localizzazione. È l’interruttore principale: se è disattivato, le app non dovrebbero accedere ai servizi di localizzazione, salvo le funzioni di emergenza previste dal sistema.

Il secondo passaggio riguarda le scansioni in background. Su Android bisogna andare in Impostazioni > Posizione > Servizi di geolocalizzazione e disattivare Ricerca di reti Wi-Fi e Ricerca di dispositivi Bluetooth. Su iPhone le voci si trovano in Localizzazione > Servizi di sistema, dove si possono limitare diverse funzioni legate alla posizione. I nomi possono cambiare leggermente da una versione all’altra, ma il senso è lo stesso.

C’è poi la precisione della posizione. Su Android consente ai servizi Google di usare Wi-Fi, reti mobili e sensori per rendere il dato più accurato. Disattivarla riduce la capacità del telefono di combinare i segnali presenti intorno. Google indica anche una misura per i router di casa: aggiungere “_nomap” al nome della rete Wi-Fi, cioè all’SSID, per chiedere l’esclusione dai database di localizzazione basati sulle reti.

L’ultimo controllo va fatto sull’account Google. Dalla pagina Gestione attività si possono mettere in pausa la Cronologia e Attività web e app, oltre a cancellare i dati già salvati. Bastano pochi minuti, ma bisogna sapere dove guardare. Spegnere solo i dati mobili lascia ancora aperte altre strade. Per chi vuole più privacy, la differenza è tutta lì.