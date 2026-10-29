Come guadagnare 800 euro giocando a GTA 6: c'è un trucco

L’iniziativa punta dritta sull’attesa per l’uscita del gioco, fissata al 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L’offerta di Virgin Media Ireland è semplice: 100 euro l’ora per giocare a Grand Theft Auto VI. Otto ore in tutto, quindi 800 euro, circa 900 dollari secondo il cambio indicato dai media statunitensi. In più, una copia gratuita del gioco. Attenzione però: non è una selezione per un gruppo di tester. Il posto è uno solo. Un fan, e basta.

Il concorso arriva mentre l’attesa per GTA 6 è altissima. Del resto sono passati tredici anni da GTA 5, uscito nel 2013 e rimasto a lungo tra i videogiochi più venduti e giocati al mondo. Rockstar Games ha già confermato alcuni dettagli: il nuovo capitolo sarà ambientato a Leonida, Stato immaginario ispirato alla Florida, e seguirà le vicende di Jason e Lucia, dentro una storia criminale. Nei materiali diffusi finora si vedono anche attività secondarie e mini-giochi, dal jet ski al minigolf. Particolari che, per molti appassionati, pesano quasi quanto la trama principale.

Il requisito decisivo: residenza nella Repubblica d’Irlanda e profilo social attivo

Il punto che restringe davvero il campo è la residenza. Possono candidarsi solo le persone che vivono nella Repubblica d’Irlanda. Non basta essere irlandesi all’estero, seguire Rockstar da anni o avere già prenotato il gioco. Serve abitare nel Paese indicato dal regolamento.

Un gamer gioca davanti alla TV con laptop e soldi in euro sul tavolo, immagine che richiama il concorso per essere pagati a giocare e recensire.

Non è invece obbligatorio essere clienti della banda larga di Virgin Media Ireland, dettaglio non da poco per chi temeva un vincolo commerciale diretto. Il candidato, però, deve avere un profilo attivo su Instagram o TikTok. La recensione finale andrà pubblicata su uno di questi canali e dovrà includere il tag all’azienda. In pratica, il concorso mette insieme promozione, videogiochi e social. Una formula già vista, certo, ma qui a fare la differenza è il nome: GTA 6.

La società, almeno nelle informazioni diffuse, non parla di un numero minimo di follower né di requisiti da influencer professionista. Conta la disponibilità a pubblicare un parere chiaro e riconoscibile. Una “honest review”, una recensione onesta, come viene definita nel bando. Poi la scelta finale spetterà comunque a Virgin Media Ireland.

Come candidarsi: domanda online, testo motivazionale e scadenza del 15 novembre

Per partecipare bisogna compilare il modulo sul sito ufficiale di Virgin Media Ireland entro il 15 novembre 2026. È richiesto anche un breve testo motivazionale, tra 100 e 200 parole, per spiegare perché si merita l’occasione di essere pagati per giocare a Grand Theft Auto VI. Poche righe, ma evidentemente decisive.

La selezione partirà dopo la chiusura delle candidature. Il vincitore, secondo il regolamento, sarà contattato entro sette giorni dalla scadenza. I tempi sono stretti: GTA 6 uscirà il 19 novembre 2026, data indicata da Rockstar per il lancio sulle console di nuova generazione. Al momento non risultano versioni PC confermate per lo stesso giorno.

Il concorso rientra in una campagna di visibilità costruita sulla passione dei giocatori e sulla conversazione online. E funziona anche per questo: trasforma un gesto ormai abituale — comprare il gioco al day one, provarlo, commentarlo, pubblicare le prime impressioni — in un incarico pagato. Cifra chiara, tempo definito, una selezione prima del via. Niente di complicato, ma quanto basta per far girare la notizia.

Cosa dovrà fare il vincitore: otto ore di gioco e recensione pubblica su Instagram o TikTok

Chi sarà scelto dovrà giocare a GTA 6 per otto ore complessive. La sessione potrà essere divisa in più momenti nell’arco della settimana prevista dal regolamento. Non viene chiesto, almeno dalle informazioni disponibili, di finire la storia principale o di raggiungere obiettivi specifici nel gioco. L’impegno riguarda il tempo passato nel mondo di Leonida e, subito dopo, il racconto dell’esperienza.

Alla fine il vincitore dovrà pubblicare una recensione su Instagram o TikTok, taggando Virgin Media Ireland. Il contenuto dovrà parlare dell’esperienza in modo diretto: gameplay, ambientazione, personaggi, attività disponibili. Più una valutazione da giocatore che da critico specializzato. Il bando insiste sul fatto che dovrà essere onesta, anche se la cornice promozionale resta evidente.

Per i fan italiani, a meno di vivere nella Repubblica d’Irlanda, la porta resta chiusa. Ma il concorso racconta bene il clima attorno a Grand Theft Auto VI: non lo seguono solo l’industria dei videogiochi e i giocatori, ma anche marchi, piattaforme e aziende di telecomunicazioni pronte a cavalcarne l’onda. Otto ore pagate, una copia gratuita e una recensione social. Il sogno di molti, con un indirizzo preciso: Irlanda.