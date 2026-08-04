Come eliminare subito la notifica: "Inviato dal mio iPhone"

La scritta, inserita da Apple per indicare il dispositivo da cui parte il messaggio, non sempre è adatta: nelle email di lavoro, nelle comunicazioni formali o anche nei semplici scambi personali può risultare fuori posto. Non servono app esterne né correzioni manuali a ogni invio: basta passare dalle Impostazioni di iOS.

La frase “Inviato dal mio iPhone” compare in fondo alle email perché Apple imposta nell’app Mail una firma predefinita. In pratica, è una breve riga di testo che viene aggiunta da sola a ogni nuovo messaggio inviato dal telefono. L’idea è semplice: far capire che la risposta arriva da un dispositivo mobile, magari scritta in fretta, con frasi più brevi o qualche refuso in più.

Col tempo, però, quella dicitura è diventata per molti più un fastidio che un aiuto. C’è chi la cancella ogni volta prima di premere “Invia”, chi se ne accorge solo dopo, chi preferisce non far sapere da quale dispositivo sta scrivendo. Nei forum di assistenza Apple il tema torna spesso: “Mi sembrava poco professionale nelle email ai clienti”, raccontano diversi utenti. E in effetti, per una comunicazione più pulita, togliere la firma automatica iPhone può essere la scelta più semplice.

La procedura su iPhone: dove trovare l’impostazione Firma

Per eliminare “Inviato dal mio iPhone” bisogna aprire l’app Impostazioni dell’iPhone, scorrere fino a App e poi entrare in Mail. A quel punto si scende nella schermata fino alla voce Firma, che è l’opzione da cui si gestisce il testo inserito in fondo alle email. Nel campo dedicato, di solito, compare proprio la frase precompilata da Apple.

Un utente apre le impostazioni di Mail sullo smartphone per modificare o rimuovere la firma automatica nelle email.

Da lì basta poco: si tocca il testo, lo si cancella e si torna indietro. La modifica viene salvata automaticamente, senza pulsanti da premere o passaggi particolari. Aprendo una nuova email dall’app Mail su iPhone, la firma non comparirà più. Va ricordato solo un dettaglio: il cambiamento vale per i nuovi messaggi, non per quelli già salvati come bozze o già inviati.

Chi non vuole lasciare il campo vuoto può sostituire la dicitura con una chiusura personale, per esempio “Cordiali saluti”, il proprio nome, un numero di telefono o il ruolo in azienda. Meglio restare essenziali. Una firma email troppo lunga, piena di recapiti, righe e informazioni, rischia di appesantire ogni messaggio, soprattutto quando si risponde al volo dallo smartphone.

Come eliminare o sostituire “Inviato dal mio iPhone” su iPad

Lo stesso vale per iPad, dove Apple può inserire nelle email la formula “Inviato dal mio iPad”. Anche qui non c’è nulla di complicato: si aprono le Impostazioni, si entra in Mail, poi nella sezione Firma e si modifica il testo presente nel riquadro. Il percorso può cambiare leggermente a seconda della versione di iPadOS, ma l’impostazione resta sempre collegata a Mail.

Una volta cancellata la frase, i nuovi messaggi non mostreranno più la dicitura automatica. In alternativa, anche su iPad si può inserire una firma diversa, più adatta magari all’uso professionale: nome e cognome, incarico, società, numero di telefono. Poche informazioni, chiare e leggibili. Se l’iPad viene usato per rispondere a clienti, colleghi o docenti, una firma personalizzata evita quell’effetto da messaggio lasciato “di serie”.

Firme diverse per account personali e di lavoro

Chi ha più caselle configurate su iPhone può impostare firme diverse. Nella schermata Firma, Mail permette di scegliere tra “Tutti gli account” e “Per account”. Nel primo caso la stessa firma viene usata per ogni indirizzo. Nel secondo, invece, si può creare una chiusura diversa per la posta personale, per quella aziendale o per un account secondario.

Per esempio, sull’indirizzo privato può bastare il nome, mentre sulla mail di lavoro si possono aggiungere qualifica e numero diretto. È una distinzione piccola, ma utile. Aiuta a non mandare dati professionali da una casella personale e, allo stesso tempo, a non chiudere un messaggio di lavoro con una formula troppo informale. La firma email su iPhone è una voce nascosta tra le impostazioni di iOS, ma incide sul modo in cui ci si presenta ogni giorno.