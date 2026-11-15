Come creare il tuo sito con Claude in 7 passaggi

A patto, però, di non limitarsi al solito comando: “fammi un sito”. La strada indicata da Anthropic, passa da sette prompt mirati: prima si raccolgono le informazioni, poi si lavora sull’identità visiva, infine si controlla tutto con uno sguardo critico. Un percorso semplice, almeno in teoria. Ma da seguire con metodo.

Quando si chiede a Claude di creare un sito web senza dare dettagli, il risultato rischia di essere già visto: sfondo bianco, caratteri ordinati ma freddi, pulsanti generici, immagini da archivio. È il comportamento tipico dei modelli di intelligenza artificiale quando non ricevono indicazioni precise: pescano ciò che ricorre più spesso, non ciò che rende diversa un’attività.

Anthropic lo spiega con un paragone chiaro: è come andare da un sarto e chiedere un vestito “qualsiasi”. Senza misure, gusti e occasione d’uso, anche un bravo professionista finirà per cucire qualcosa di neutro. Con il design web succede lo stesso. Una pagina può caricarsi bene, contenere tutte le informazioni e funzionare senza errori. Ma se non racconta nulla del bar di quartiere, del laboratorio artigiano o dello studio professionale che dovrebbe rappresentare, resta una pagina qualunque. E online questa differenza si vede.

Prima di scrivere i prompt: contenuti veri, foto originali e una sola azione da spingere

Prima di aprire Claude e iniziare a scrivere, serve mettere insieme il materiale reale dell’attività: servizi, prezzi, orari, indirizzo, domande frequenti dei clienti, recapiti e testi già usati nelle comunicazioni di ogni giorno. Meglio ancora se ci sono fotografie scattate nel negozio, nello studio o nel laboratorio. Anche con uno smartphone recente, purché siano autentiche. Le immagini stock, perfette e patinate, sono spesso il primo indizio di un sito fatto di corsa.

Materiali reali e bozza su laptop: un workspace che richiama la creazione di un sito aziendale meno generico con prompt mirati.

Poi bisogna scegliere cosa deve fare il visitatore. Prenotare un tavolo, chiamare, acquistare, chiedere un preventivo. Una sola call to action, non cinque inviti messi insieme nella stessa pagina. “Se tutto è prioritario, nulla lo è”, direbbe un consulente digitale davanti a una home piena di pulsanti. Qui la scelta va fatta subito: da quella dipendono la posizione del bottone, i testi, l’ordine delle sezioni e anche la lettura da smartphone, dove ormai passa gran parte del traffico.

Dall’intervista al disciplinare visivo: così i prompt costruiscono identità e stile

Il primo dei sette prompt non deve chiedere a Claude di disegnare il sito. Deve chiedergli di fare domande. L’utente descrive che attività gestisce e in quale città, poi invita il chatbot a porre dieci quesiti, uno alla volta, su clientela, differenze rispetto ai concorrenti, storia dell’impresa, materiali disponibili e obiettivo del sito. In questa fase niente idee creative. Solo ascolto, raccolta e chiarimento.

Il secondo passaggio apre invece alle proposte: a Claude si chiedono tre idee davvero diverse per la homepage, ciascuna con un nome, un’immagine guida e un riferimento stilistico preciso, per esempio un’epoca, un luogo o un oggetto concreto. Non tre versioni dello stesso schema, quindi, ma tre direzioni riconoscibili. Una volta scelta la strada, il terzo prompt trasforma l’idea in un disciplinare visivo: circa duecento parole con palette cromatica, codici esadecimali, regole sui caratteri, uso dell’immagine principale, animazioni, interazioni e requisiti di accessibilità.

A quel punto il modello deve decidere, non aprire altri bivi. Quel documento diventa una piccola bussola di lavoro, utile per tenere insieme home, pagine interne e pulsanti. Anche il colore di accento, suggerisce il metodo, dovrebbe essere uno solo e usato con misura. Sembra un dettaglio tecnico. Ma sono proprio dettagli come questo a evitare l’effetto “modello copiato”.

Home, pagine interne e controllo anti-banalità: il metodo per un sito credibile

Con il quarto prompt si passa alla costruzione della home page. Claude deve usare solo i contenuti forniti: orari, prezzi, indirizzo, descrizioni. Niente slogan inventati, niente promesse mai pronunciate dal titolare. Se manca un testo, il sistema deve inserire un segnaposto come “[DA SCRIVERE]”, invece di riempire i vuoti con frasi generiche tipo “qualità e passione al tuo servizio”, viste in migliaia di siti e ormai poco credibili.

Il quinto prompt è probabilmente uno dei più utili: la revisione anti-banalità. Si chiede al chatbot di guardare la pagina con occhio critico, indicare i cinque elementi che sembrano più preconfezionati o tipici di un sito generato dall’AI, correggerli senza cambiare i contenuti e spiegare cosa ha modificato. È qui che il progetto può iniziare a perdere l’aria standard. Un pulsante può spostarsi, un titolo può diventare più concreto, una sezione può fare a meno di un’icona inutile.

Il sesto passaggio riguarda le pagine interne, come servizi, menù, “chi siamo” o contatti. Devono seguire lo stesso disciplinare, ma avere una loro idea visiva e informazioni facili da leggere. Intestazione, piè di pagina e pulsanti, invece, restano coerenti con la home: chi naviga non deve avere la sensazione di essere finito su un altro sito.

L’ultimo prompt lavora sulla voce. A Claude si danno tre messaggi reali inviati ai clienti — una risposta WhatsApp, una mail, un testo di conferma — e gli si chiede di riscrivere tutte le parti del sito rispettando tono, lunghezza delle frasi e modo di esprimersi del titolare. Senza formule promozionali vuote, senza aggiunte non verificabili. Alla fine è questo il passaggio che può rendere un sito aziendale creato con l’AI meno generico e più vicino alla persona che lo firma.