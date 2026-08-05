Come convertire la SIM fisica del tuo iPhone in una eSIM senza utilizzare il tuo operatore telefonico

La funzione è disponibile su alcuni modelli Apple e con determinati gestori in Spagna: in pochi minuti, dalle Impostazioni di iOS, il piano mobile tradizionale diventa una scheda digitale.

La funzione si chiama eSIM Quick Transfer, in italiano Trasferimento rapido a eSIM. È il sistema con cui Apple permette di spostare o convertire una linea mobile in formato digitale senza dover usare un codice QR. In sostanza, la SIM fisica inserita nell’iPhone viene disattivata e lo stesso numero viene riattivato come eSIM, cioè una scheda virtuale già integrata nel dispositivo.

Il vantaggio è chiaro: niente schede di plastica da maneggiare, niente spedizioni da aspettare, niente passaggi in negozio. Se tutto fila liscio, si fa dal divano di casa o dalla scrivania dell’ufficio. Apple ricorda anche che su iPhone si possono installare otto o più eSIM e usare due numeri di telefono nello stesso momento, per esempio uno personale e uno di lavoro.

Non tutti gli iPhone, però, possono farlo. Secondo le indicazioni di Apple e degli operatori che offrono il servizio, serve almeno un iPhone XS o successivo, aggiornato almeno a iOS 17.2. Solo in quel caso, e solo se anche il gestore lo permette, nelle impostazioni compare la voce per trasformare il piano mobile in eSIM.

In Spagna ci sono Movistar, O2, Vodafone e Orange

In Spagna diversi operatori offrono già la eSIM ai propri clienti. Tra questi ci sono Movistar, O2, Orange, Vodafone, ma anche Lowi, Jazztel, Pepephone e Digi, secondo quanto riportato da Xataka Móvil nell’aggiornamento del 3 agosto 2026. Attenzione però: avere la eSIM non significa sempre poter fare la conversione diretta dall’iPhone.

Estrazione della SIM fisica da uno smartphone, passaggio tipico prima della conversione a eSIM dalle impostazioni.

La differenza è proprio questa. Alcuni gestori permettono di richiedere una eSIM dall’area clienti, in negozio o tramite assistenza, spesso inviando un codice QR da scansionare. Altri invece supportano la conversione automatica dentro iOS. È il caso, secondo la ricostruzione della testata spagnola, di Movistar, O2, Vodafone e Orange.

Per l’utente cambia molto. Con eSIM Quick Transfer non serve chiamare il servizio clienti, aspettare una mail o andare in un punto vendita. È l’iPhone a dialogare con la rete dell’operatore e a completare il passaggio del piano mobile. «Se la voce è disponibile, la procedura è guidata», spiegano nelle pagine di supporto Apple. Pochi tocchi, poi resta solo da attendere l’attivazione.

Come convertire la SIM fisica in eSIM dalle Impostazioni

Per convertire la SIM fisica in eSIM bisogna aprire l’app Impostazioni dell’iPhone ed entrare in Dati mobili. Se l’operatore è compatibile e il telefono ha i requisiti richiesti, compare l’opzione Converti in eSIM. È il segnale che il trasferimento rapido è disponibile.

La procedura è breve: si tocca Converti in eSIM, poi Converti piano mobile e infine di nuovo Converti in eSIM per confermare. A quel punto l’iPhone avvia l’attivazione del profilo digitale. Possono volerci alcuni minuti. In questa fase è meglio non spegnere il telefono e non togliere subito la scheda fisica, anche se viene spontaneo farlo.

Quando la eSIM è attiva, la vecchia SIM fisica si disattiva da sola. Solo allora si può estrarre la scheda dal carrellino dell’iPhone. Apple consiglia anche di riavviare il dispositivo: un passaggio rapido, utile per completare il collegamento alla rete mobile e controllare che chiamate, dati e messaggi funzionino senza problemi.

Se “Converti in eSIM” non compare, cosa significa

Se in Dati mobili non appare la voce Converti in eSIM, le cause più probabili sono due: l’operatore non supporta eSIM Quick Transfer, oppure quella linea può essere trasformata in digitale solo tramite codice QR. Nella maggior parte dei casi non è un problema dell’iPhone. Dipende dalle scelte tecniche e commerciali del gestore.

In questi casi bisogna contattare l’assistenza clienti o andare in un negozio dell’operatore per chiedere l’attivazione della eSIM. Alcuni gestori inviano il QR via mail o lo mostrano nell’area personale; altri chiedono prima l’identificazione del cliente. Meglio avere a portata di mano documento, numero di telefono e credenziali dell’account.

Prima, però, conviene fare un controllo: l’iPhone deve essere davvero un iPhone XS o modello successivo e il sistema deve essere aggiornato almeno a iOS 17.2. Se il dispositivo è compatibile ma l’opzione continua a non comparire, la strada passa dall’operatore. È meno immediata, certo, ma il risultato finale non cambia: una SIM virtuale pronta a prendere il posto di quella fisica.