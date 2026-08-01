Configurare bene il condizionatore permette di raffreddare casa più rapidamente senza trasformare ogni giornata calda in una stangata sulla bolletta.

Il risultato non dipende soltanto dalla temperatura scelta sul telecomando, ma anche da finestre, tende, persiane, orari di utilizzo e manutenzione. Se il calore continua a entrare dall’esterno, infatti, l’impianto deve lavorare più a lungo e con maggiore intensità. Ridurre prima il surriscaldamento degli ambienti consente invece di ottenere un fresco più uniforme con consumi più contenuti.

Temperatura, modalità e schermature: le impostazioni che contano

Il primo accorgimento è evitare di impostare una temperatura troppo bassa pensando di raffreddare più velocemente. Portare il termostato a 18 gradi non rende necessariamente l’aria fresca prima, ma può costringere il compressore a lavorare senza sosta. In molti ambienti domestici una temperatura compresa tra 25 e 27 gradi offre già un buon equilibrio tra comfort e consumi, soprattutto se l’umidità viene tenuta sotto controllo.

Quando l’aria è molto umida, la modalità Dry o deumidificazione può migliorare la sensazione di fresco senza abbassare eccessivamente la temperatura. Non va però considerata la soluzione migliore in ogni situazione: durante le giornate torride e secche è spesso più efficace il normale raffrescamento. La modalità automatica, invece, può regolare da sola ventola e potenza, limitando continue correzioni manuali.

Prima ancora di accendere il climatizzatore conviene chiudere persiane, tapparelle e tende nelle stanze esposte al sole, soprattutto tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio. I vetri possono trasformare rapidamente una stanza in una serra. Se l’ambiente parte da una temperatura più bassa, il condizionatore raggiunge prima il livello impostato e mantiene il fresco con uno sforzo minore.

Orari, ventilatore e ricambio d’aria senza sprechi

La casa può essere arieggiata al mattino presto o dopo il tramonto, quando la temperatura esterna è più bassa. Bastano pochi minuti con finestre opposte aperte per creare un ricambio d’aria efficace. Durante il funzionamento del condizionatore, invece, porte e finestre dovrebbero restare chiuse: lasciare entrare continuamente aria calda annulla parte del lavoro svolto dall’impianto.

La programmazione oraria aiuta a evitare accensioni inutili. È meglio far partire il climatizzatore poco prima del rientro anziché lasciarlo acceso per ore in una casa vuota. Nei modelli con connessione Wi-Fi si può usare anche il controllo remoto, mentre il timer notturno permette di ridurre progressivamente la potenza durante il sonno.

Un ventilatore può affiancare il condizionatore distribuendo meglio l’aria fresca. Non abbassa realmente la temperatura della stanza, ma aumenta l’evaporazione del sudore e fa percepire alcuni gradi in meno. Questo consente di mantenere il termostato leggermente più alto. È importante, però, evitare che il getto freddo sia diretto continuamente verso letto, divano o postazione di lavoro.

Filtri, unità esterna e controlli che riducono i consumi

I filtri sporchi ostacolano il passaggio dell’aria e costringono l’apparecchio a impiegare più tempo per raffreddare. Durante i periodi di utilizzo intenso andrebbero controllati con regolarità e puliti seguendo le istruzioni del produttore. Se compaiono cattivi odori, rumori insoliti o perdite, è meglio rivolgersi a un tecnico anziché continuare a usare l’impianto in condizioni inefficienti.

Anche l’unità esterna deve poter disperdere il calore senza ostacoli. Foglie, polvere, mobili da balcone o coperture troppo strette possono ridurre la ventilazione. Non va chiusa dentro strutture improvvisate e dovrebbe restare libera sui lati indicati dal produttore. Una macchina ben ventilata lavora in modo più regolare e riduce il rischio di surriscaldamento.

Quando l’apparecchio è molto vecchio, infine, una manutenzione accurata può non bastare. I modelli recenti con tecnologia inverter modulano la potenza senza continue accensioni e spegnimenti, risultando più efficienti nell’uso prolungato. Prima di sostituire il condizionatore conviene valutare dimensioni della stanza, esposizione solare e classe energetica: una macchina troppo piccola resta sempre al massimo, mentre una sovradimensionata può lavorare male e deumidificare poco.