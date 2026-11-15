Come capire se il caricatore del telefono è potenzialmente a rischio esplosione

Eppure può diventare un rischio concreto per incendi, scosse elettriche e guasti al telefono quando cavi, adattatori o spine iniziano a mostrare segni di usura. Lo ricordano le indicazioni diffuse da organismi di tutela dei consumatori e produttori del settore. Il punto è semplice: guaine rovinate, parti scoperte o accessori non adatti possono sembrare problemi da poco. Ma, se ignorati, possono trasformarsi in qualcosa di molto più serio.

Il primo controllo va fatto sul cavo di ricarica. Se la guaina esterna è tagliata, screpolata, consumata o lascia vedere i conduttori interni, quel caricabatterie non andrebbe più usato. Secondo le indicazioni della Profeco, l’agenzia federale messicana per la tutela dei consumatori, accessori in cattive condizioni possono causare surriscaldamento, cortocircuiti, incendi e scariche elettriche.

Non è una finezza da tecnici: il filo piegato vicino al connettore, magari tenuto insieme con un giro di nastro adesivo, è spesso proprio il punto più debole. Attenzione anche alle spine piegate, allentate o annerite. Se una spina entra male nella presa, oppure mostra aloni scuri sui contatti, può creare un collegamento instabile e produrre calore. “Se il contatto non è saldo, meglio non insistere”, ricordano di norma gli esperti di sicurezza elettrica. Un falso contatto può peggiorare in pochi utilizzi. E in una stanza, magari vicino a tende, carta o tessuti, il margine di errore diventa davvero minimo.

Scintille, ronzii e odore di bruciato: i campanelli d’allarme dell’adattatore

Un segnale da non prendere alla leggera sono le scintille quando si inserisce l’adattatore nella presa. Un piccolo lampo sui pin può capitare in alcune situazioni; altra cosa, però, è vedere bagliori uscire dal corpo dell’accessorio o dal punto in cui entra il cavo. In quel caso bisogna smettere subito di usarlo. Potrebbe esserci un guasto elettrico interno, anche se dall’esterno non si vede nulla.

Cavo danneggiato e adattatore con segni di usura: campanelli d’allarme da non ignorare per ridurre rischi di scosse e incendi.

Lo stesso vale per ronzii, crepitii o odore di plastica bruciata. Sono segnali chiari: un rumore insolito mentre il caricatore è collegato, l’involucro che cambia colore, una piccola deformazione sulla superficie. Samsung, nelle indicazioni sull’uso degli accessori di ricarica, invita a fare attenzione proprio a questi casi, distinguendo il normale calore di alcuni adattatori da una temperatura fuori norma. La differenza, spesso, si sente anche al tatto. Ma se l’adattatore scotta, non va “provato ancora una volta”.

Surriscaldamento e deformazioni: cosa può succedere alle batterie agli ioni di litio

Il surriscaldamento del caricabatterie non riguarda soltanto l’accessorio. Può coinvolgere anche lo smartphone e la sua batteria agli ioni di litio. I caricabatterie trasformano la corrente elettrica per alimentare il telefono; se però tensione o corrente escono dai limiti previsti, oppure se l’isolamento interno è rovinato, il sistema può andare in difficoltà. Il risultato può essere un aumento eccessivo della temperatura.

In alcuni casi, una batteria agli ioni di litio può arrivare a quella che gli specialisti chiamano fuga termica: un processo in cui il calore ne produce altro, fino al rischio di incendio o esplosione. Non succede a ogni guasto, certo. Ma i segnali vanno riconosciuti subito: telefono molto caldo, batteria gonfia, scocca deformata, odori strani, perdite o rumori insoliti.

La National Fire Protection Association raccomanda di tenere i dispositivi con batterie agli ioni di litio lontani da materiali infiammabili e di non caricarli sotto cuscini, su letti o divani. Un’abitudine comune. Ma rischiosa.

Come intervenire in sicurezza e quando sostituire subito il caricabatterie

Se il caricabatterie presenta cavi scoperti, plastica deformata, odore di bruciato, scintille o surriscaldamento anomalo, la prima cosa da fare è interrompere la ricarica. Va scollegato dalla presa senza toccare parti rovinate o conduttori esposti. Se ci sono fumo, scintille continue o rischio di scossa, è più prudente togliere corrente dall’interruttore generale e non maneggiare l’accessorio. Solo dopo, a distanza di sicurezza, lo si può lasciare raffreddare lontano da carta, tessuti o altri materiali infiammabili.

Non conviene aprire l’adattatore né “sistemare” un cavo sfilacciato con il nastro isolante: è una toppa, non una soluzione. Se anche il telefono si scalda troppo o la batteria sembra gonfia, il dispositivo va spento e fatto controllare da un tecnico. Quando si compra un nuovo caricatore, poi, il prezzo più basso non è sempre un affare: meglio verificare compatibilità, potenza supportata e provenienza da un produttore affidabile. Un accessorio certificato può costare qualche euro in più, ma riduce il rischio di trasformare una ricarica di tutti i giorni in un incidente domestico.