Come capire la data di scadenza delle prese multiple o dei dispositivi di protezione dalle sovratensioni: ecco cosa può succedere se li si utilizza

Il vademecum richiama norme, limiti d’uso e controlli pratici per ridurre il rischio di elettrocuzione, corto circuito e incendio.

Rischi che spesso nascono da prodotti non conformi, oppure usati nel modo sbagliato. Non sono dettagli da tecnici. Una ciabatta dietro la scrivania, un adattatore lasciato in cucina, una prolunga arrotolata sotto il tavolo: è nella routine di tutti i giorni che un errore può diventare pericoloso.

Il documento di Certifico ricostruisce il quadro tecnico per spine, prese, prese mobili multiple, prolunghe e adattatori destinati a case, uffici e ambienti simili. I riferimenti sono le norme CEI 23-50, CEI 23-57 e CEI 23-151. C’è poi un punto che non tutti conoscono: la marcatura CE. In base alla Direttiva 2014/35/UE sulla bassa tensione, spine e prese, in linea generale, non rientrano nel campo della direttiva.

Fanno eccezione le prese mobili multiple e le prolunghe. Questo significa che il marchio CE eventualmente presente su una spina, una presa o un adattatore può riferirsi soltanto alla direttiva RoHS 2011/65/UE, quella sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non alla sicurezza elettrica prevista dalla direttiva bassa tensione.

In sostanza: controllare il marchio non basta, bisogna capire a cosa si riferisce. Per chi compra, il consiglio è semplice: meglio rivolgersi a rivenditori affidabili e verificare la presenza di un marchio di sicurezza riconosciuto, come IMQ o equivalente.

Prese, spine e Schuko: portate, compatibilità e collocazione sicura in casa e al lavoro

Nelle abitazioni e negli uffici italiani le più diffuse sono le prese “a pettine” secondo CEI 23-50 e CEI 23-57. Quelle da 10 ampere, come le P11, reggono fino a circa 2.500 watt. Quelle da 16 ampere, come le P17, arrivano a circa 3.500 watt. Accanto a queste ci sono le prese tonde tipo Schuko, sempre da 16 ampere, spesso usate per elettrodomestici che assorbono più energia. Ma non conta solo la potenza.

Controllo di spina, adattatore e ciabatta su una scrivania: un gesto pratico per ridurre i rischi elettrici in casa e in ufficio.

La posizione delle prese elettriche va pensata già in fase di progetto, tenendo conto di mobili, elettrodomestici e facilità di accesso per i controlli. In generale, non dovrebbero essere installate troppo vicino al pavimento, anche per evitare problemi in caso di perdite d’acqua o allagamenti. Bagno e cucina chiedono ancora più attenzione.

La norma CEI 64-8 individua zone precise intorno a vasca e doccia, con divieti o limiti per l’installazione di apparecchi e normali prese a 220 volt. In bagno, per esempio, nella zona interna alla vasca o al piatto doccia non sono ammesse condutture né apparecchi elettrici. Una protezione in più, indicata per bagno e cucina, è l’uso di prese interbloccate con interruttore differenziale locale, da controllare periodicamente.

Le spine, invece, possono essere bipolari, tripolari o Schuko: quelle tripolari hanno fase, neutro e terra; quelle bipolari si usano per apparecchi a doppio isolamento, riconoscibili dal simbolo dei due quadrati concentrici.

Adattatori, ciabatte e prolunghe: sovraccarichi, divieti d’uso e controlli essenziali

La regola più semplice resta la più utile: una presa, una spina. Quando non è possibile, si usano adattatori, prese multiple — le classiche ciabatte — o prolunghe. Ma non senza limiti. Gli adattatori servono ad adattare forma e, entro certi margini, portata tra spina e presa: per esempio una Schuko in una presa italiana, o viceversa.

Non devono però diventare una soluzione fissa, né essere usati per carichi elevati. Il vademecum ricorda che gli adattatori vanno utilizzati con apparecchi per una potenza complessiva fino a 1.500 watt e che non bisogna mai inserire adattatore su adattatore. Occhio anche agli adattatori con prese da 16 ampere e spinotti da 10 ampere: una configurazione da evitare, salvo specifica conformità alla CEI 23-151, la norma sugli adattatori con protezione da sovracorrente incorporata.

Le ciabatte permettono di collegare più dispositivi — computer, monitor, stampante, caricabatterie — ma la somma dei watt non deve superare la potenza indicata sul prodotto. Meglio scegliere modelli con fusibile, protezione termica, limitatore di sovratensione o interruttore luminoso. Le prolunghe devono essere integre e mantenere il collegamento di terra quando alimentano apparecchi di classe I. Quanto agli avvolgicavo, spesso trascurati, vanno svolti del tutto prima dell’uso: lasciarli arrotolati sotto carico può causare surriscaldamento.

Difetti ricorrenti e prevenzione: rischio elettrocuzione, corto circuito e incendio

Le prove svolte nei laboratori IMQ, richiamate dal documento, hanno messo in evidenza difetti ricorrenti: ciabatte non resistenti al calore, materiali non autoestinguenti, avvolgicavo fragili, adattatori con parti in tensione accessibili, prolunghe con dimensioni sbagliate o isolamento insufficiente.

Le conseguenze possono essere serie: scossa, corto circuito, principio d’incendio. Un involucro di plastica deformato vicino a una stufetta, una prolunga schiacciata sotto una porta, una presa fissata male al muro: sono segnali piccoli, ma da non ignorare. Per ridurre i rischi, gli esperti raccomandano di non toccare materiale elettrico con mani bagnate o a piedi nudi, di non mettere prese multiple vicino a tende e divani, di non riparare spine o cavi con nastro isolante.

Se un componente è danneggiato, va sostituito. La spina va staccata prendendola dal corpo, non tirando il cavo. Le ciabatte non vanno collegate a cascata e devono stare su superfici stabili, con cavi ordinati e lontani dall’umidità. Per chi viaggia, infine, ci sono tre controlli da fare prima di partire: tipo di presa, tensione e frequenza di rete del Paese di destinazione.

Negli Stati Uniti, ad esempio, la tensione è di 110/120 volt, diversa dai 220/230 volt italiani. Un adattatore da viaggio può risolvere il problema della forma, non quello della tensione. E prima di collegare phon o caricabatterie, conviene fermarsi un momento. Meglio un controllo in più.