Nel 2026 si telefona ovunque: in uffici condivisi, sui mezzi pubblici, per strada, magari con traffico e voci di sottofondo. E quando dall’altra parte fanno fatica a sentirci, la soluzione può essere già nel telefono. Non sempre, però, è nello stesso punto: dipende dal modello, dalla versione di iOS o Android e, a volte, anche dall’app usata per chiamare.

La riduzione del rumore durante le telefonate non è un tasto uguale per tutti. Su alcuni smartphone c’è, su altri no. Dipende dal sistema operativo, dall’hardware audio e dalle scelte del produttore. Apple la chiama Isolamento vocale. Google, sui Pixel compatibili, usa Clear Calling. Samsung e altri marchi Android scelgono nomi diversi, spesso legati a formule come voce in primo piano o riduzione rumore chiamata.

Il funzionamento, in sostanza, è questo: il telefono prova a separare la voce dell’utente dai rumori intorno — traffico, vento, tastiere, persone che parlano — e dà più peso al parlato. Non bisogna aspettarsi miracoli. In una stanza chiusa può andare molto bene; in una strada affollata o con vento forte il risultato può essere meno netto. Conta anche il tipo di chiamata: una telefonata normale, una chiamata FaceTime, una riunione su un’app compatibile o una chiamata via internet possono mostrare opzioni diverse.

Prima di mettersi a cercare tra i menu, conviene fare una cosa semplice: controllare che il telefono sia aggiornato. Su molti modelli, infatti, le funzioni di cancellazione del rumore sono arrivate solo con versioni recenti di iOS o Android. La frase da banco assistenza è sempre la stessa, ma spesso funziona: “Se non la vedi, aggiorna il sistema”.

iPhone, Isolamento vocale si attiva dal Centro di controllo

Su iPhone, la voce da cercare è Isolamento vocale. Attenzione però: si attiva mentre la chiamata è già in corso. Cercarla nelle impostazioni generali, a telefono fermo, può far perdere tempo. In molti casi non compare proprio finché non si avvia o si riceve una chiamata.

Un setup da scrivania con smartphone e auricolari, ideale per parlare più chiaro grazie alla riduzione del rumore in chiamata.

La procedura è semplice. Si avvia una chiamata telefonica, una chiamata FaceTime o una chiamata con un’app compatibile. Poi si apre il Centro di controllo, scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo. A quel punto si tocca Modalità microfono, oppure l’icona del microfono mostrata in alto, e si sceglie Isolamento vocale. Da lì in poi l’iPhone prova a far risaltare la voce e a tagliare parte dei rumori intorno.

È utile se si risponde da un marciapiede, da una stazione o da un bar. Chi ascolta dovrebbe sentire una voce più pulita, anche se non sparisce tutto. Apple distingue questa modalità da altre opzioni audio: Isolamento vocale serve a mettere davanti la voce, mentre altre modalità lasciano entrare più ambiente. Dettaglio non da poco, perché basta scegliere l’opzione sbagliata per ottenere l’effetto contrario.

Android, tra Pixel, Samsung Galaxy, Xiaomi e gli altri non c’è una sola strada

Su Android la situazione è più varia. Ogni produttore può cambiare nomi, menu e disponibilità della funzione. Per questo il percorso non è sempre identico. Sui Google Pixel compatibili bisogna cercare Clear Calling: di solito si trova in Impostazioni, poi Suoni e vibrazione, dove può essere attivata per rendere più chiara la voce durante le chiamate.

Sui Samsung Galaxy il percorso può cambiare in base alla versione di One UI e al modello. Spesso si parte da Impostazioni, poi Suoni e vibrazione, e da lì si cerca una voce come Suono chiamata, Qualità audio ed effetti, Riduzione rumore chiamata o Voce in primo piano. Nei modelli più recenti l’opzione può essere anche dentro le impostazioni dell’app Telefono. Un trucco pratico: usare la ricerca interna delle impostazioni e digitare “rumore”, “voce” o “chiamata”. Di solito si fa prima.

Per Xiaomi, ASUS e altri marchi Android, la funzione può comparire nella schermata della chiamata oppure nelle impostazioni dedicate ad audio, rete o chiamate. Alcuni la chiamano Cancellazione del rumore AI, altri usano nomi simili. In breve: non esiste una guida unica valida per tutti. Conviene partire dalle impostazioni audio e dall’app telefono, poi controllare cosa appare durante una chiamata vera. Spesso il pulsante si vede solo in quel momento.

Se il telefono non ha la riduzione del rumore integrata

Se lo smartphone non offre una riduzione del rumore integrata, non è detto che non si possa migliorare la situazione. La soluzione più immediata è usare auricolari o cuffie con microfoni migliori e cancellazione del rumore in chiamata. Molti modelli recenti lavorano direttamente sul segnale del microfono e puliscono la voce prima che arrivi all’app.

C’è anche la strada delle app e dei servizi esterni, soprattutto per riunioni online e chiamate di lavoro. Strumenti come Krisp, per esempio, sono pensati per filtrare il rumore di fondo nelle comunicazioni via computer e, dove previsto, anche su dispositivi mobili o app compatibili. Prima di installarli, però, meglio controllare autorizzazioni, costi e gestione dei dati audio. Il microfono è un permesso delicato, non una spunta qualunque.

Poi resta la soluzione più semplice, e spesso la più efficace: avvicinare il telefono alla bocca, evitare il vivavoce nei posti affollati, spostarsi di qualche metro dal traffico o dal vento. La tecnologia aiuta, certo. Ma non fa magie. Per chiamate più chiare, la combinazione migliore resta questa: telefono aggiornato, funzione giusta attivata e, quando possibile, un ambiente meno rumoroso.