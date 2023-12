COMBO Tastiera + Mouse Logitech Pebble: design UNICO per il tuo smartworking!

Sei alla ricerca di un upgrade per la tua postazione di lavoro o di gioco? Non guardare oltre il Logitech Pebble 2 Combo, attualmente in offerta su Amazon a soli 59,99€, con un incredibile sconto del 25%! Questo kit tastiera e mouse wireless è l’investimento perfetto per chi cerca stile, funzionalità e convenienza.

Il Logitech Pebble 2 Combo non è solo un piacere per gli occhi con il suo design sottile e i colori moderni, ma è anche un concentrato di tecnologia intelligente. Immagina di poter lavorare o giocare con un dispositivo che non solo sembra buono ma ti fa sentire bene. Questo kit, realizzato con plastica riciclata, non solo ti offre prestazioni di alta qualità ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile.

Parliamo delle specifiche tecniche. La tastiera e il mouse sono ultra-sottili e portatili, perfetti per seguirti ovunque. La connettività Bluetooth e il ricevitore USB Logi Bolt ti permettono di collegare fino a 3 dispositivi wireless con diversi sistemi operativi, passando da uno all’altro con un semplice clic. Non più interruzioni o complicazioni nel passare dal lavoro al gioco o dal PC al tablet.

La personalizzazione è al centro dell’esperienza con il Logitech Pebble 2 Combo. Puoi personalizzare i 10 tasti Fn e il pulsante centrale del mouse con l’app Logi Options+, ottimizzando il tuo flusso di lavoro e risparmiando tempo prezioso. E con la tecnologia Silent Touch, lavorerai in completa discrezione, senza disturbare chi ti circonda.

Ma non finisce qui. La durata della batteria è impressionante: fino a 3 anni per la tastiera e 2 anni per il mouse, con batterie incluse. Dì addio alle preoccupazioni di dover sostituire le batterie frequentemente.

Non lasciare che questa offerta scivoli via. Il Logitech Pebble 2 Combo a soli 59,99€ è un’opportunità da non perdere.

