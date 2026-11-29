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Controllare il proprio iPhone senza toccare lo schermo è possibile, ed è più semplice di quanto sembri. Grazie ai comandi vocali iPhone, Apple mette a disposizione uno strumento di accessibilità potente, integrato direttamente in iOS, che permette di interagire con l’interfaccia usando soltanto la voce. È una funzione pensata in primo luogo per chi ha difficoltà motorie, ma risulta utile in moltissimi contesti quotidiani: mani occupate in cucina, guanti indossati d’inverno, o semplicemente voglia di esplorare un’alternativa al tocco.

Che cosa sono i Comandi vocali su iPhone

Comandi vocali (in inglese Voice Control) è una funzione di accessibilità sviluppata da Apple e disponibile su iPhone a partire da iOS 13. Non va confusa con Siri: mentre Siri risponde a domande e avvia azioni specifiche, Comandi vocali permette di controllare ogni elemento dello schermo, eseguire gesti, premere pulsanti e dettare testo, il tutto con la voce.

La funzione è attiva su tutti i modelli di iPhone recenti e si aggiorna di versione in versione. Con iOS 27, la versione attuale del sistema operativo, si integra anche con Apple Intelligence sui dispositivi compatibili — iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti i modelli iPhone 16 in poi — consentendo di descrivere gli elementi sullo schermo con parole proprie anziché etichette esatte: per nome, funzione, colore o posizione.

Come attivare i comandi vocali iPhone: il percorso esatto

Prima di tutto, assicurati di avere una connessione Wi-Fi attiva: al primo avvio, Comandi vocali scarica un file necessario al suo funzionamento. Senza questo download iniziale la funzione non parte.

Il percorso da seguire è:

→ Leggi anche: Tre gesti nascosti del trackpad su macOS: spostare finestre e accedere a Mission Control

Apri Impostazioni

Tocca Accessibilità

Seleziona Comandi vocali

Attiva l’interruttore in cima alla schermata

Una volta abilitata la funzione, nella barra di stato compare una icona del microfono: indica se Comandi vocali è in ascolto oppure in pausa. Quando il microfono è attivo, iPhone recepisce qualsiasi cosa tu dica e la interpreta come un comando.

Tieni presente che, con Comandi vocali attivi, la dettatura standard di iOS non è disponibile: la voce viene gestita interamente dal sistema di controllo vocale, non dal motore di dettatura tradizionale.

Simulare gesti con la voce: come funziona nella pratica

Il punto di forza di Comandi vocali è proprio la capacità di simulare gesti sullo schermo. Apple conferma che è possibile eseguire gesti e pressioni di pulsanti usando solo la voce, il che include le interazioni più comuni con l’interfaccia iOS.

In pratica puoi pronunciare comandi per:

Toccare elementi sullo schermo, come pulsanti, link o icone

sullo schermo, come pulsanti, link o icone Scorrere contenuti verso l’alto, il basso o di lato

contenuti verso l’alto, il basso o di lato Eseguire gesti composti , come il pinch per zoomare o lo swipe tra schermate

, come il pinch per zoomare o lo swipe tra schermate Premere pulsanti di sistema, come il tasto Home o il pulsante laterale

Se non ricordi il nome esatto di un elemento, con Apple Intelligence (su dispositivi e lingue compatibili) puoi descriverlo liberamente: per esempio indicarne il colore, la posizione sullo schermo o la funzione apparente. Il sistema prova a identificare l’elemento corretto e ad agire di conseguenza.

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Un aspetto pratico importante: Comandi vocali non è disponibile in tutte le lingue. Al momento supporta inglese (in diverse varianti regionali), tedesco, spagnolo, francese, giapponese e cinese. Chi usa iPhone in italiano dovrà tenere conto di questa limitazione e potrebbe dover impostare la lingua del dispositivo su una di quelle supportate per sfruttare la funzione appieno. Vale la pena controllare la pagina ufficiale Apple per verificare gli aggiornamenti sulla disponibilità linguistica.

Personalizzare i comandi vocali per adattarli alle proprie abitudini

Comandi vocali non è rigido: Apple permette di personalizzare i comandi esistenti e crearne di nuovi. Questa possibilità è particolarmente utile se usi app specifiche con elementi ricorrenti o se vuoi abbreviare azioni che esegui spesso.

Per accedere alle opzioni di personalizzazione, torna in Impostazioni > Accessibilità > Comandi vocali e cerca la sezione dedicata ai comandi personalizzati. Da lì puoi associare una frase a un’azione precisa, rendendo il controllo vocale ancora più efficiente e su misura.

La personalizzazione è anche un ottimo modo per aggirare eventuali difficoltà legate alla lingua: creando comandi in italiano abbinati ad azioni predefinite del sistema, si può ottenere un’esperienza più naturale anche senza supporto nativo della propria lingua.

Se non hai mai esplorato Comandi vocali, vale la pena dedicarci qualche minuto: attivalo, prova a pronunciare qualche istruzione semplice e osserva come iPhone risponde. Scoprirai che l’iPhone che hai in tasca sa fare molto più di quanto sembri, anche quando le mani non sono libere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.