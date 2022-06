Chiavette USB 16GB (Coloratissime, 10 pezzi!): 30€

Coloratissime e divertenti, perfette come pensierino da distribuire agli amici o come gadget aziendale, queste chiavette USB da 16GB di Kootion costano solo 30€ e spicci per il kit da 10.

La confezione include 10 pendrive di diversi colori, in grado di soddisfare diverse esigenze di lavoro.

Vengono proposte in una scatola singola e costituiscono un regalo perfetto in ambito aziendale, o come gadget. La differenziazione cromatica permette poi di dedicarle a scopi diversi: rosso per le foto delle vacanze, verde per il lavoro, blu per i filmati e così via.

Il cappuccio in metallo protegge bene la porta USB e può essere ruotato di 360 °.

Infine, includono un piccolo anello di metallo che trasformano la chiavetta in un comodo portachiavi. Insomma, sono le classiche chiavette USB che però hanno il vantaggio di costare 3€ l’una.