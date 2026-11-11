Collegare due paia di cuffie a un solo dispositivo è geniale: non ci avevo mai pensato

Guardare un film o ascoltare musica in due, usando lo stesso dispositivo senza disturbare nessuno, è più semplice di quanto molti utenti Apple immaginino.

Tra le funzioni meno conosciute di iPhone, iPad e Apple TV 4K ce n’è una pensata proprio per condividere l’ascolto senza sacrificare la comodità personale. Non servono sdoppiatori né complicate configurazioni, ma occorre rispettare alcuni requisiti di compatibilità. Dai viaggi in treno alle serate sul divano, questa possibilità offre un modo pratico per seguire gli stessi contenuti, mantenendo controlli audio separati.

Quando la condivisione audio salva film, musica e viaggi senza disturbare

La condivisione audio su iPhone e Apple TV torna utile soprattutto nelle situazioni di tutti i giorni. Quelle normali, poco appariscenti, ma in cui fa davvero comodo. Due persone possono guardare una serie su Apple TV 4K di notte, ciascuna con i propri AirPods, senza alzare il volume del televisore e senza svegliare chi dorme nella stanza accanto.

Stesso discorso in aereo, in metro o su un regionale: si ascolta lo stesso album, lo stesso podcast o lo stesso video, ma ognuno con le proprie cuffie. “Alla fine è la classica funzione che non usi ogni giorno, però quando serve ti cambia la serata”, raccontano spesso gli utenti nei forum Apple.

Il vantaggio non è solo la comodità. Con due paia di auricolari separati, l’ascolto resta più stabile rispetto alla vecchia abitudine di passarsi un auricolare a testa. Una piccola cosa, certo. Ma molto concreta.

Dispositivi compatibili: Bluetooth 5.0 e modelli Apple supportati

Per usare la condivisione audio Apple servono cuffie compatibili e un dispositivo abbastanza recente. Apple indica il supporto per AirPods, AirPods Pro, AirPods Max e diversi modelli Beats con chip Apple o Beats, insieme a iPhone, iPad o Apple TV compatibili.

In generale, funzionano gli iPhone da iPhone 8 in poi, compresi iPhone X, iPhone SE di seconda generazione e successivi, oltre ai modelli più nuovi aggiornati alle versioni recenti di iOS. Tra i tablet rientrano molti iPad Pro, iPad Air, iPad mini e iPad standard degli ultimi anni. In salotto, invece, la funzione è disponibile su Apple TV 4K, non sui vecchi modelli HD.

Il riferimento tecnico più citato è il Bluetooth 5.0, presente da tempo sui dispositivi Apple. Nella pratica, però, contano anche il sistema operativo aggiornato e il modello delle cuffie: se gli auricolari sono molto vecchi o non fanno parte dei prodotti supportati, l’opzione potrebbe non comparire.

Come collegare due paia di cuffie e regolare volume e rumore separatamente

La procedura per collegare due paia di AirPods allo stesso iPhone è abbastanza semplice. Si indossa il primo paio, si avvia l’audio e poi si apre il Centro di Controllo. A quel punto si tocca l’icona di AirPlay, si sceglie Condividi audio e si avvicina il secondo paio di AirPods o Beats, con la custodia aperta o con le cuffie già attive.

Su Apple TV 4K, il passaggio avviene dal Centro di Controllo di tvOS: si seleziona l’uscita audio e poi si aggiunge il secondo dispositivo. Una volta collegati entrambi, ciascun ascoltatore può regolare il proprio volume in modo separato. Con i modelli che lo permettono, come AirPods Pro e AirPods Max, si può gestire anche la cancellazione del rumore o la modalità trasparenza.

Ed è qui che la funzione mostra davvero il suo senso: uno tiene il volume basso, l’altro lo alza un po’, senza litigare con il telecomando. Non sostituisce un buon impianto audio di casa, ovviamente. Però per guardare un film tardi, ascoltare musica in viaggio o condividere un video senza invadere lo spazio degli altri, è una soluzione pulita, rapida e molto comoda.