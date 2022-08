Coldplay: il successo di Viva la Vida? Anche merito di Apple!

Su Spotify ha superato il miliardo in termini di ascolti (sì, hai letto bene), su YouTube il video ufficiale ha invece tagliato il traguardo delle 750 milioni di visualizzazioni. Stiamo parlando di Viva la Vida, uno dei brani di maggior successo dei Coldplay, e a tal proposito c’è un simpatico retroscena che in pochi conoscono e che riguarda Apple.

Steve Jobs ha sempre dimostrato di avere una smisurata passione per la musica, che – come è ben noto – ha influito anche sulle strategie di Apple (iPod, iTunes e così via). Durante il suo periodo da CEO, l’universo delle sette note ha sempre avuto un ruolo centrale, anche durante gli eventi speciali. Per la presentazione di Garage Band, ad esempio, chiamò sul palco John Mayer, cantautore e – soprattutto – acclamato chitarrista.

Cosa c’entra Apple con Viva la Vida dei Coldplay?

All’evento speciale del 1° settembre 2010 partecipò invece Chris Martin, cantante dei Coldplay. Durante la coinvolgente ed emozionante esibizione voce e piano, Martin spese qualche secondo per raccontare un particolare retroscena.

Prima di eseguire Viva la Vida (brano che praticamente tutti conoscono), il frontman della band inglese dei record affermò che dietro il successo del brano del 2018 c’era proprio lo zampino di Apple. Il colosso di Cupertino infatti utilizzò la canzone in un coloratissimo spot di iTunes che fece il giro del mondo e che conquistò davvero tutti.

Vi racconto una storia vera. Questa canzone [Viva la Vida] è uscita da un po’ ormai, ma al tempo la nostra etichetta discografica ci disse che non era un singolo in grado di diventare una hit. E probabilmente aveva ragione. Ma Apple è riuscita a trasformare questo “mucchio di qualcosa di terribile” nella nostra canzone di maggior successo. E per questo siamo veramente grati.

Poi una battuta che ha strappato più di qualche sorriso ai presenti:

Questa è la dimostrazione che il vostro team del marketing può vendere qualsiasi cosa.

Di seguito invece lo spot di iTunes con i Coldplay e la loro hit Viva la Vida.

Fan dei Coldplay? La band britannica tornerà in Italia nel 2023 con il suo Music of the Spheres World Tour. Il 21 giugno al Diego Armando Maradona Stadium di Napoli e il 25 e il 26 giugno al San Siro di Milano.