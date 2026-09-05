Codice rosso per gli automobilisti: presto riguarderà tutti coloro che fanno rifornimento alla propria auto

Per chi usa l’auto ogni giorno, il costo del pieno potrebbe tornare a salire presto per ragioni che nascono molto lontano dai distributori italiani.

I mercati dell’energia stanno infatti tornando sotto pressione e le tensioni internazionali possono avere effetti diretti anche sulle spese quotidiane delle famiglie. Molto dipenderà dall’evoluzione delle prossime settimane e dalla stabilità delle principali rotte utilizzate per il trasporto di petrolio e gas.

Stretto di Hormuz bloccato: il petrolio rischia un nuovo colpo

Il punto più delicato resta lo Stretto di Hormuz, il passaggio di mare tra l’Iran e la Penisola arabica da cui passa una parte importante del commercio mondiale di greggio e prodotti energetici. Secondo un’analisi citata dal quotidiano economico svedese Di, una chiusura prolungata della rotta potrebbe creare problemi alle forniture di prodotti petroliferi raffinati. Tradotto: effetti possibili anche sui prezzi pagati dagli automobilisti alla pompa.

A lanciare l’allarme è Bjarne Schieldrop, analista delle materie prime di SEB. Il nodo, spiega, riguarda soprattutto “prodotti petroliferi e gas fossile”. La sua previsione resta prudente, ma il messaggio è chiaro: “L’inverno può diventare caro per i consumatori”, ha scritto nel market update ripreso dalla stampa nordica. Non solo carburanti, quindi. Anche il gas potrebbe finire sotto pressione, con ricadute su bollette e riscaldamento.

Sul fronte diplomatico, intanto, il quadro non migliora. Secondo la ricostruzione riportata da Racing.nl, i negoziati tra Stati Uniti e Iran sarebbero fermi, mentre la situazione militare resta fragile. Schieldrop parla di un processo “lento e difficile” e vede poche possibilità di una rapida riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico normale. In parole semplici: rotte meno sicure, prezzi più nervosi.

Brent e WTI corrono: così la crisi arriva fino al distributore

I mercati del petrolio si sono già mossi. Martedì, secondo i dati riportati nell’analisi, il Brent è salito dell’1,20%, fino a 88,83 dollari al barile. Il WTI ha guadagnato l’1,37%, arrivando a 83,37 dollari al barile. Numeri che da soli non spiegano ogni aumento alla pompa, certo. Ma indicano una direzione. E gli operatori la seguono da vicino, giorno dopo giorno.

Il passaggio dalla geopolitica al distributore non è immediato, ma esiste. Quando sale il prezzo del petrolio greggio, aumentano i costi lungo tutta la catena: raffinazione, trasporto, coperture finanziarie, margini commerciali. Poi, dopo qualche giorno o qualche settimana, a seconda dei contratti e delle scorte, la tensione può arrivare sui tabelloni dei distributori. Lo sanno bene pendolari, autotrasportatori e famiglie che fanno il pieno sempre nello stesso impianto, magari il lunedì mattina prima di entrare in tangenziale.

Negli Stati Uniti la crisi ha preso anche una piega politica. L’ex governatore repubblicano del New Jersey Chris Christie, intervistato da ABC News, ha detto che l’Iran starebbe “tenendo in ostaggio” lo Stretto di Hormuz. Christie ha paragonato la situazione all’assalto all’ambasciata americana di Teheran del 1979, quando 52 cittadini statunitensi furono sequestrati per 444 giorni. Un paragone duro, più politico che tecnico. Ma basta a spiegare il clima che si respira a Washington.

Benzina, diesel e gas: cosa cambia per famiglie e pendolari

Per chi guida ogni giorno, il problema è molto concreto: la spesa per il rifornimento. Se le quotazioni internazionali resteranno alte e le rotte dell’energia continueranno a essere instabili, benzina e diesel potrebbero rincarare anche in Europa. L’Italia, come altri Paesi importatori, dipende dai mercati internazionali dell’energia. Quando il greggio sale in modo stabile, prima o poi l’effetto sui carburanti tende ad arrivare, anche se con tempi diversi e differenze da zona a zona.

Nel prezzo alla pompa pesano anche accise e Iva, che incidono molto sul costo finale. Per questo una variazione della materia prima non si trasferisce sempre in modo automatico e lineare. Ma può comunque farsi sentire sul portafoglio. Cinque o dieci centesimi al litro, per chi macina molti chilometri, diventano una voce mensile pesante.

“Si guarda il prezzo prima ancora della marca”, confidava un gestore di un impianto lungo una provinciale lombarda durante le ultime fiammate dei carburanti. Succede spesso, quando l’incertezza entra nelle abitudini. Il rischio, però, non riguarda solo l’auto privata. Un aumento prolungato di diesel, benzina e gas fossile può pesare su trasporti, logistica, alcune tariffe e bilanci familiari dell’inverno.

Per ora si parla di scenari legati all’evoluzione della crisi in Medio Oriente, non di certezze. Ma il segnale per gli automobilisti è già arrivato: nei prossimi mesi fare il pieno potrebbe costare di più. Molto dipenderà da quanto a lungo lo Stretto di Hormuz resterà un punto caldo per i mercati dell’energia.