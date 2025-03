CMF by Nothing Watch Pro 2 in offerta esclusiva: tuo ad un prezzo mini su Amazon

Ecco per te uno degli smartwatch più ambiti sul mercato, e che oggi Amazon ha reso disponibile in promozione speciale! Si tratta del CMF by Nothing Watch Pro 2, al momento acquistabile a soli 59 euro con uno sconto conveniente del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cogli al volo questa occasione, le scorte sono in esaurimento!

CMF by Nothing Watch Pro 2: funzionalità e modalità di utilizzo

Il CMF by Nothing Watch Pro 2 si contraddistingue, innanzitutto, per un display AMOLED da 1,32 pollici che offre immagini nitide, vivaci con risoluzione e PPI ottimizzati. Inoltre è dotato della funzionalità di regolazione automatica della luminosità che garantisce una visibilità ottimale in tutte le condizioni ambientali esterne.

Questo modello è perfetto per tenere sotto controllo la tua salute sotto vari punti di vista grazie ad un algoritmo smart in grado di monitorare la frequenza cardiaca e il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Allo stesso tempo, lo smartwatch è un compagno di fitness impeccabile: vanta ben 120 modalità di sport con riconoscimento smart, oltre ad essere dotato di integrazione dati fitness con Apple Health, Google Health Connect, Strava e Multisistema GPS con sistemi di localizzazione a cinque satelliti.

Per finire, la sua batteria è davvero potente tanto da assicurare ben 11 giorni di autonomia con utilizzo standard, e 9 giorni con utilizzo intensivo.

