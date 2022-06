Cinturino per Apple Watch acciaio inossidabile a 22€

Compatibile con Apple Watch serie 7 (45mm), SE serie 6 serie 5 serie 4 (44mm), serie 3 serie 2 serie 1 (42mm) tutti i modelli; Aggiorna i connettori di precisione, la struttura a vite viene omessa sul connettore, nessun problema di “allentamento della vite”, puoi far scorrere il cinturino nello slot in modo facile e sicuro

Lunghezza del Cinturini regolabile, la gamma di lunghezza dei cinturini per iWatch è di 125 ~ 175 mm(5-6,9 INC),misura per polso 170-220 mm (6,7-8,7 INC), ci sono 3 chiusure su ogni lato disponibili per regolare, che consentono di rimuovere facilmente le maglie (strumento rimovibile incluso), per adattarsi al polso più comodamente