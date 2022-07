In buona compagnia di iPhone (grazie al numero sterminato di cover), Apple Watch è un dispositivo made-in-Cupertino che si presta molto alle personalizzazioni. Per via dei quadranti, certo, ma anche grazie alla possibilità di poter cambiare cinturino quando si vuole, e in pochi e semplici step. L’unico “problema”, è che i cinturini realizzati da Apple – per quanto siano di indubbia qualità – costano un pelino troppo. Un esempio? Il cinturino Sport, ovvero quello “base”, richiede una spesa di 49 euro. Per tanti, una somma fuori budget.

Come al solito, giunge in soccorso il mercato delle alternative: cinturini compatibili, di buona fattura e soprattutto più economici. Di seguito troverai alcuni suggerimenti, e ti consiglio di prestare molta attenzione: per alcune offerte è necessario utilizzare un coupon. Quindi, occhi aperti.

Cinturino sport forato per Apple Watch (stile Nike)

Compatibile con tutte le generazioni di Apple Watch e con tutte le misure. Prima di concludere l’acquisto scegli la taglia – 38/40/41 o 42/44/45 – e spunta la voce Coupon per ottenere uno sconto del 10%.

Bundle con 5 cinturini in Nylon (regolabile)

Compatibile con tutte le generazioni e le misure. Prima dell’acquisto, seleziona la taglia – 38/40/41 o 42/44/45 – e i colori.

Cinturino in Nylon intrecciato

Compatibile con tutte le generazioni dello smartwatch. Unica taglia disponibile: 42/44/45 mm. Spunta la voce Coupon per ottenere lo sconto del 10%.

Cinturino Rugged, per trasformare Apple Watch in un G-Shock

Compatibile con Apple Watch Series 4/5/6/7/SE. Prima di acquistare scegli la taglia e il colore, e spunta la voce Coupon per ottenere uno sconto del 10%.

Cinturino in acciaio

Compatibile con tutti i modelli e tutte le misure. Scegli la taglia e il colore, e spunta la voce Coupon per ottenere uno sconto del 5%.

Due cinturini Maglia Milanese

Compatibile con tutte le taglie e le generazioni dell’indossaibile di Apple. Prima di procedere con l’acquisto, scegli la taglia giusta e spunta la voce Coupon per ottenere lo sconto del 5%.

💡 A proposito di Apple Watch, questa notizia potrebbe interessarti.