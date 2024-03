Cibi croccanti, gustosi e sani: friggitrice ad aria al 56% di sconto, MEGA RISPARMIO

Moulinex è un’azienda molto nota nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, ad essere messa in sconto è la friggitrice ad aria targata proprio Moulinex, scontata del 56% e venduta a 99,99€.

Mega risparmio: sconto del 56% sulla friggitrice ad aria Moulinex

La friggitrice ad aria Moulinex offre una soluzione salutare per ottenere risultati croccanti e dorati senza l’aggiunta di olio, garantendo il 99% in meno di grassi aggiunti. Il suo design in acciaio inossidabile non solo assicura una durata eccezionale, ma facilita anche le operazioni di pulizia.

Questa friggitrice ad aria non è solo un semplice dispositivo per friggere: è un vero e proprio multifunzione gourmet che consente di friggere, arrostire, grigliare e cuocere una vasta gamma di alimenti. Dai pezzi di pollo croccanti ai muffin, dalle patatine fritte ai gamberetti saporiti, è possibile preparare una varietà di piatti deliziosi e salutari.

Il controllo preciso della temperatura consente una regolazione accurata da 80°C a 200°C, garantendo risultati perfetti su ogni ricetta con la Moulinex Easy Fry Deluxe. Inoltre, nonostante le sue dimensioni compatte, questa friggitrice ad aria offre una capacità di 4,2L, sufficiente per cucinare per la famiglia o gli amici fino a 6 persone.

Dotata di programmi smart, questa friggitrice ad aria rende facile preparare una varietà di piatti con un solo tocco. Con 8 modalità tra cui scegliere, tra cui patatine, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto, è possibile creare piatti rapidi e deliziosi senza sforzo.

