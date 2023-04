Se non hai mai provato una ciabatta multipresa, ti consiglio di approfittare subito di questa promo Amazon. Con lo sconto del 58%, infatti, aggiungi al tuo carrello un accessorio pazzesco e di un’utilità clamorosa. Costa solo 16,99€, e avrai sempre a portata di mano una USB-A, una USB-C e due prese Shuko.

Ciabatta multipresa con USB-A, USB-C e Shuko: con il -58% di Amazon, è un must-have

Firmata NtonPower, questa ciabatta multipresa è compatta e dalle linee morbide. Il cavo è lungo tre metri, perfetto dunque per tutte le tue abitudini, e poi integra un sistema di protezione che evita il verificarsi di problemi e anomalie che potrebbero mettere a rischio non solo i tuoi dispositivi, ma anche te stesso. La sicurezza è fondamentale, e qui è di casa.

Di forma quadrata, sul retro di questa ciabatta trovi quattro piedini in silicone e due fori nel caso tu voglia agganciarla alla parete. In termini di porte, hai a disposizione:

1 porta USB-A fino a 18 watt

1 porta USB-C PD 20W, ideale per la ricarica rapida, soprattutto degli iPhone

2 prese Shuko, salde, sicure e stabili

Questa ciabatta multipresa è l’ideale per qualsiasi tipo di esperienza. In casa il suo vantaggio è fuori discussione, ma il meglio di sé lo da in viaggio. Porta con te questo accessorio e risolverai tutti i problemi di compatibilità e ricarica.

Infine, come già anticipato poco sopra, la ciabatta multipresa di NtonPower è dotato di un sistema di sicurezza che ostacola il verificarsi di surriscaldamenti, sovraccarichi e altri spiacevoli problemi.

Aggiungila subito al tuo carrello e approfitta dello sconto Amazon del 58%. Per completare l’affare non devi inserire codici promozionali o spuntare qualche coupon, puoi procedere dunque spedito cliccando su “aggiungi al carrello” o “acquista ora”.

