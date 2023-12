Ciabatta Multipresa 8-in-1 a SOLI 24 EURO ancora per POCHISSIME ORE

Non perdete l’opportunità unica di acquistare la Ciabatta Multipresa 8-in-1 su Amazon, ora disponibile a soli 24,21€, grazie a uno sconto del 5% e a un coupon aggiuntivo del 15%!

Questa offerta è ideale per chi cerca una soluzione pratica ed efficiente per gestire numerosi dispositivi elettronici, sia in casa che in ufficio. Con questa ciabatta multipresa, potrete dire addio al disordine dei cavi e godervi un ambiente più organizzato e sicuro.

Ciabatta Multipresa 8-in-1: tutte le funzionalità

La Ciabatta Multipresa 8-in-1 non è una semplice ciabatta elettrica. È dotata di 8 prese AC e 4 porte USB, che vi permettono di caricare e alimentare contemporaneamente fino a 12 dispositivi. Questo la rende perfetta per l’uso con computer, smartphone, tablet, elettrodomestici e molto altro.

Le porte USB sono dotate di tecnologia di ricarica intelligente, che adatta automaticamente l’output di corrente per una ricarica rapida e sicura dei vostri dispositivi.

Un altro aspetto fondamentale di questa ciabatta è la sua protezione avanzata. È dotata di un sistema di protezione da sovraccarico, cortocircuito e sovratensione, garantendo la sicurezza dei vostri dispositivi e la vostra tranquillità. Inoltre, il design è sia funzionale che elegante, con un guscio resistente al fuoco e una disposizione pratica delle prese per evitare ingombri.

La ciabatta è anche estremamente versatile. Grazie al suo design compatto e al cavo di alimentazione lungo 2 metri, può essere posizionata facilmente in qualsiasi ambiente, sia esso un ufficio, una cucina o una camera da letto. La sua portabilità la rende ideale anche per viaggi e spostamenti, assicurando che abbiate sempre a disposizione tutte le prese di cui avete bisogno.

La Ciabatta Multipresa 8-in-1 oggi è disponibile su Amazon a soli 24 euro grazie ad un doppio sconto super conveniente. Acquistate la vostra ciabatta multipresa e godetevi la comodità di avere tutte le vostre esigenze di alimentazione e ricarica in un unico dispositivo elegante e sicuro!

